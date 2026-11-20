قال الإعلامي الرياضي مينا ماهر، إن ناصر منسي مهاجم الزمالك ظهر بشكل مميز خلال ودية البنك الأهلي، كما يقدم مستويات جيدة في التدريبات خلال الفترة الأخيرة.

وأشار، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، إلى أن اللاعب يمتلك رغبة كبيرة في استعادة مستواه المعهود، والعودة إلى تسجيل الأهداف من جديد.

الزمالك والبنك الأهلي

وأضاف أن ناصر منسي لديه طموح للعودة إلى صدارة هدافي الفريق، مؤكدًا ثقته في قدرة اللاعب على الظهور بشكل أقوى وأفضل عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، واستعادة حسه التهديفي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد انتظاره لأهداف ناصر منسي في المواجهات القادمة، بداية من مباراة الجونة في الدوري، ثم مواجهة الإفريقي التونسي، وذلك في ظل حاجة الزمالك لعودة مهاجمه إلى التألق والمساهمة في تحقيق الانتصارات.