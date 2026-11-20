جمعت شركة "ألفابت"، المالكة لمحرك البحث "جوجل"، نحو 6 مليارات دولار كندي (4.2 مليار دولار أمريكي) من خلال طرح سندات مقسم إلى 4 شرائح في السوق الكندية، وفقا لنشرة تسعير أودعت لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

ويأتي طرح السندات، في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل متزايد إلى أسواق الدين وجمع رؤوس الأموال لدعم استثماراتها في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدلا من الاعتماد الكامل على السيولة النقدية المتاحة لديها.

وذكرت الشركة إن العائدات ستستخدم لأغراض مؤسسية عامة، بما في ذلك إمكانية سداد ديون قائمة. ومن المتوقع أن تحصل ألفابت على نحو 5.97 مليار دولار كندي بعد خصم رسوم الاكتتاب والمصاريف المرتبطة بالطرح.

وقد تم تسعير السندات في 19 نوفمبر، على أن تتم تسوية الإصدار في 24 نوفمبر. وتعد السندات ديونا غير مضمونة من الدرجة الأولى، وحصلت على تصنيف "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز، و"AA+" مع نظرة مستقرة من وكالة "ستاندرد آند بورز".

وتولت كل من "آر بي سي دومينيون سيكيوريتيز" و"سكوشيا كابيتال" و"تي دي سيكيوريتيز" مهام مديري الاكتتاب الرئيسيين، فيما شاركت "سي آي بي سي وورلد ماركتس" كمدير مشارك.

ويأتي الطرح بعد توسع الشركات المنافسة في جمع التمويل، إذ رفعت "ميتا" خططها التمويلية خلال أكتوبر، بينما زادت ألفابت عروض الأسهم إلى 84.75 مليار دولار أميركي في يونيو، وسط ضغوط تمويلية ناجمة عن استثمارات الذكاء الاصطناعي وتراجع التدفقات النقدية الحرة.