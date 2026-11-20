كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من عمها وأنجاله لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والإستيلاء على جزء من مسكن والدها بالقاهرة.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل- مقيمة بمحافظة القليوبية) وبسؤالها قررت بوجود خلافات بينها وبين أنجال عمها على غرفة ملك والدها كائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، والتى قام والدها بشرائها من باقى ورثة والده ، وأن المشكو فى حقهما مقيمين بتلك الغرفة ولدى طلبها إخلائها رفضوا وتعدوا عليها بالسب والشتم.



أمكن ضبط المشكو فى حقهما "نجلى عمها" (عامل خردة ، شقيقه – مقيمين بدائرة القسم) ، وبسؤالهما أفادوا بأن العقار ملك جدهما وآلت ملكيته بعد وفاته إلى أبنائه ، وأنهما مُقيمين بالغرفة المشار إليها قبل قيام والد الشاكية بشراء نصف المنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .





