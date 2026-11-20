أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت 12 سفينة محملة بأسلحة ومعدات تدعم الجيش الأوكراني خلال أسبوع، إضافة إلى أن القوات الروسية حسنت مواقعها التكتيكية على خطوط الجبهة، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "خلال الأسبوع، تم قصف 12 سفينة شحن جافة كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية وبضائع ذات استخدام مزدوج إلى أوكرانيا، لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية".

وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية، قال البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 2375 جنديًا، ودبابتين، و42 مركبة قتالية مدرعة، و51 مركبة، ومدفعين ميدانيين، و16 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات".

وأشارت إلى أنه على مدار الأسبوع، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، من هزيمة القوى العاملة والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين ولواء محمول جوًا ولواء هجوم محمول جوًا ولواء هجوم وفوج هجوم و3 ألوية بحرية و4 ألوية من الحرس الوطني تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية: "على مدار الأسبوع، حسّنت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، وضعها التكتيكي، وتعرضت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي، ولواء هجوم، ولواء دفاع إقليمي للهزيمة، كما تم تحييد ما يصل إلى 145 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير3 مركبات قتالية مدرعة، و119 مركبة، و4 محطات حرب إلكترونية".

وتابع: "نفذت القوات المسلحة الروسية، في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر من هذا العام، غارتين واسعتين النطاق و11 غارة جماعية".

واستهدفت الغارات منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والمتخصصة في إنتاج صواريخ كروز وطائرات مسيرة متوسطة وبعيدة المدى، ومراكز لوجستية، ومرافق بنية تحتية للطاقة والنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومرافق إنتاج وتخزين لأنظمة روبوتية، بما في ذلك الطائرات المسيرة، ومطارات عسكرية، ومستودعات ذخيرة، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

كما تم تعطيل مرافق البنية التحتية للموانئ الأوكرانية التي كانت تتولى استلام وتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية.

ووفقا للبيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع، حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقعها على طول خط المواجهة، حيث تمكنت من دحر تشكيلات تضم 5 ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي، ولواءين محمولين جوًا، ولواء هجومي جبلي، وفوجين هجوميين، ولواء بحري، ولواء من الحرس الوطني من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف: أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت في المجمل أكثر من 1150 جنديًا، و15 مركبة قتالية مدرعة، و176 مركبة، و9 قطع مدفعية ميدانية، و5 محطات حرب إلكترونية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".

وأكد البيان أنه "خلال الأسبوع، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع استراتيجية".

وأشار إلى أن "قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ألحقت خسائر في القوى العاملة والمعدات لـ5 ألوية ميكانيكية ولواء هجوم ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".

وذكر البيان: "أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة بلغت أكثر من 1495 جنديًا، و11 مركبة قتالية مدرعة، و116 سيارة، و8 قطع مدفعية ميدانية، و3 محطات حرب إلكترونية".

وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت خلال الأسبوع، تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية ، ونتيجة لعمليات حاسمة، سيطرت على بلدتي تيرسيانكا وزاليفنوي في مقاطعة زابوروجيه. وتمت هزيمة أفراد ومعدات وحدة ميكانيكية، و3 ألوية هجومية محمولة جوًا، ولواءين هجوميين، وفوج هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري.

وأوضح البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية في المجمل أكثر من 1360 جنديًا، و11 مركبة قتالية مدرعة، و46 مركبة، و3 قطع مدفعية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية".

وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "قوات الدفاع الجوي اعترضت 11 قنبلة موجهة و13 صاروخ "فلامنجو كروز" و8 صواريخ "نبتون كروز" بعيدة المدى وصاروخين من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع و6808 طائرات مسيرة ثابتة الجناحين".

وتابع البيان إنه خلال الأسبوع ، في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1150 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و66 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية، و15 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات.

وتمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، من هزيمة تشكيلات مكونة من 5 ألوية ميكانيكية، ولواءين مشاة آليين، ولواء محمول جوًا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني.