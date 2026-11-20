كشفت الفنانة الشابة ريتال عبد العزيز عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة أن حضورها هذا الحدث الفني الكبير يمثل محطة مميزة في مشوارها الفني، وفرصة مهمة للتعرف على عدد كبير من نجوم وصناع السينما.



وجاءت تصريحات ريتال عبد العزيز، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، عبر شاشة قناة “DMC”، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تحدثت عن مشاعرها أثناء السير على السجادة الحمراء، وأمنياتها الفنية، والنجوم الذين تتمنى أن تسير على خطاهم في عالم التمثيل.

ريتال عبد العزيز: سعيدة بوجودي في مهرجان القاهرة السينمائي

وأعربت ريتال عبد العزيز عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة أن وجودها في مهرجان كبير بهذا الحجم يمثل تجربة مهمة ومميزة بالنسبة لها، خاصة أنه يمنحها فرصة للقاء شخصيات فنية وإعلامية جديدة والتعرف على تجارب مختلفة في الوسط الفني.

وقالت ريتال إنها تشعر بسعادة حقيقية لكونها جزءًا من هذا الحدث السينمائي الكبير، مشيرة إلى أن من أجمل الأشياء في مهنتها أن تتاح لها الفرصة لحضور مهرجانات مهمة والتعرف على أشخاص جدد يجمعهم حب الفن والسينما.

فاتن حمامة مثلها الأعلى وشادية حلم تتمنى تجسيده

وعن علاقتها بالسينما القديمة، أكدت ريتال عبد العزيز أنها تحب مشاهدة الأفلام الكلاسيكية، وخاصة أفلام الأبيض والأسود، مشيرة إلى أن السينما القديمة تحمل قيمة فنية كبيرة وتضم أعمالًا خالدة لا تزال تحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور.

وعندما سُئلت عن الفنانة التي تتمنى أن تصبح مثلها في مشوارها الفني، اختارت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، مؤكدة إعجابها الكبير بها وحرصها على مشاهدة أفلامها والاستمتاع بأدائها المميز.

كما كشفت عن الشخصية الفنية التي تتمنى تقديمها، موضحة أنها تحلم بتجسيد شخصية الفنانة شادية، خاصة أن شادية تمثل أيقونة فنية كبيرة، وتحظى بتقدير ومحبة الجمهور، ولا سيما مع الاحتفاء باسمها خلال دورة المهرجان.

ريتال عبد العزيز تختار عصام عمر للوقوف أمامها في شخصية عبد الحليم حافظ

وفي أجواء من المرح، انتقلت شريهان أبو الحسن إلى سؤال ريتال عبد العزيز عن الفنان الذي تتمنى الوقوف أمامه إذا قدمت شخصية شادية، باعتباره يجسد شخصية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، لتختار الفنان عصام عمر، في إجابة عكست حماسها لتقديم تجربة فنية من هذا النوع.

ريتال عبد العزيز تتحدث عن فيلم طه الغريب

كما تحدثت ريتال عبد العزيز عن مشاركتها في فيلم «طه الغريب»، الذي يجمع النجم حسن الرداد والفنانة تارا عماد، ويضم مجموعة من الفنانين، مؤكدة حماسها للعمل وانتظارها لرد فعل الجمهور بعد طرحه في دور العرض السينمائي.

ويعد الفيلم من الأعمال المنتظرة، وهو مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر طرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

وتأتي مشاركة ريتال عبد العزيز في العمل ضمن خطواتها الفنية التي تسعى من خلالها إلى تنويع تجاربها وتقديم شخصيات مختلفة، بما يساعدها على اكتساب المزيد من الخبرات الفنية.

واختتمت ريتال حديثها بالتعبير عن سعادتها بالأجواء الفنية التي صاحبت مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة اعتزازها بهذه التجربة وتطلعها إلى تقديم المزيد من الأعمال التي تترك بصمة لدى الجمهور.