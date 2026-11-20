كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام خفير نظامى وفرد شرطة بالتعدى عليه ووالده بالشرقية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول: (والد القائم على النشر "له معلومات جنائية") ، طرف ثان: (نجله "شقيق القائم على النشر") مقيمين بدائرة المركز لخلافات مالية بينهما تعديا خلالها على بعضهما بالسب.. وتم ضبطهما فى حينه، وبمواجهتهما أقرا برغبتهما فى الصلح والتراضى فيما بينهما ، وأضاف الأول بقيام نجله بالإدعاء الكاذب لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطه لصدور أحكام قضائية ضده .

أمكن ضبط القائم على النشر (مالك محل "محكوم عليه بالحبس فى عدة قضايا " – مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته أيد ما سبق .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

