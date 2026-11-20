كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام شقيق زوجها وآخرين باصطحاب زوجها من داخل المحل الخاص به وإيداعه بإحدى دور الرعاية النفسية دون وجه حق بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 / الجارى تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) بتضررها من شقيق زوجها لقيامه باصطحاب زوجها وإيداعه بإحدى دور الرعاية النفسية دون وجه حق .

أمكن تحديد المشكو فى حقه (أخصائى نفسى – مقيم بذات الدائرة)، وبسؤاله أقر باصطحابه شقيقه خلال شهر أغسطس الماضى وإيداعه بإحدى دور الرعاية النفسية للعلاج من الإدمان ، وأضاف بأن شقيقه سبق حجزه بمركز آخر لعلاج الأدمان وقدم ما يفيد ذلك ، وبسؤال القائمة على النشر عللت قيامها بنشر مقطع الفيديو المشار إليه لعدم قيام المشكو فى حقه بدفع المصروفات الشهرية لها .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.