كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر، من قيام شقيق زوجها وآخرين باصطحاب زوجها من داخل المحل الخاص به في القاهرة، وإيداعه بإحدى دور الرعاية النفسية دون وجه حق.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 19 من نوفمبر الجاري، تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، بتضررها من شقيق زوجها لقيامه باصطحاب زوجها وإيداعه بإحدى دور الرعاية النفسية دون وجه حق.

وأمكن تحديد المشكو في حقه، وتبين أنه أخصائي نفسي، مقيم بدائرة القسم، وبسؤاله؛ أقر باصطحاب شقيقه خلال شهر أغسطس الماضي، وإيداعه بإحدى دور الرعاية النفسية لـ«العلاج من الإدمان»، وأضاف أن شقيقه سبق حجزه في مركز آخر لعلاج الإدمان، وقدم ما يفيد ذلك.

وبسؤال القائمة على النشر؛ عللت نشرها مقطع الفيديو المشار إليه، بعدم قيام المشكو في حقه بسداد المصروفات الشهرية لها، واتُخذت الإجراءات القانونية.