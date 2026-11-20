ساهم لامين يامال في إقصاء كيليان مبابي خلال نصف نهائي كأس العالم، والآن من المقرر أن يتواجها مجدداً مرتين في دوري الأمم الأوروبية خلال شهر مارس.

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، التي أُجريت يوم الجمعة، عن مواجهة بارزة بين إسبانيا وفرنسا، إلى جانب مواجهة أخرى تعيد إلى الأذهان لقاءً من كأس العالم، حيث ستلتقي إنجلترا بالنرويج.

وكانت إسبانيا قد تفوقت على فرنسا بنتيجة 2-0 في يوليو الماضي، بعد أن نجحت في تحييد خطورة مبابي، في طريقها نحو التتويج بلقب كأس العالم. وبما أن إسبانيا تحمل أيضاً لقب بطولة أمم أوروبا، فإن الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل سيمنحها "ثلاثية" من الألقاب.

وقال زين الدين زيدان، مدرب المنتخب الفرنسي الذي تولى المسؤولية خلفاً لديدييه ديشان بعد كأس العالم: "كنا نعلم أننا سنواجه فريقاً قوياً. هذه ليست إعادة لنصف نهائي كأس العالم، بل منافسة مختلفة بمجموعة جديدة من اللاعبين".

مواجهات متكررة

وفي كأس العالم، تغلبت إنجلترا على النرويج بنتيجة 2-1 في ربع النهائي، في مباراة حُسمت خلال الأشواط الإضافية بهدف ثانٍ سجله جود بيلينغهام. وكان هدفه الأول قد أثار بعض الجدل، حيث اعتقد لاعبو النرويج أن الكرة اصطدمت بسلك كاميرا معلقة فوق الملعب، مما كان يستوجب إلغاء الهدف.

أما بقية مواجهات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، فقد وضعت هولندا في مواجهة البرتغال (حاملة اللقب)، بينما ستلتقي بلجيكا بألمانيا.

ستُقام مباريات ربع النهائي في الفترة ما بين 25 و30 مارس. وسيتأهل الفائزون إلى الأدوار النهائية (المربع الذهبي) التي ستُجرى بين 9 و13 يونيو، على أن تستضيفها إحدى الدول المشاركة. ومن المقرر تحديد الدولة المضيفة في 7 ديسمبر، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في بلفاست بأيرلندا الشمالية.

كما أُجريت قرعة نصف النهائي، لتحدد مسار المنتخبات نحو المباراة النهائية.

لن تتمكن إسبانيا وإنجلترا من الالتقاء إلا في المباراة النهائية، حيث وُضع كل منهما في مسار مختلف ضمن قرعة نصف النهائي. وكان المنتخبان قد تواجها في نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، وكانا على بعد دقائق من تكرار المواجهة في نهائي كأس العالم، لولا استقبال إنجلترا لهدفين متأخرين في خسارتها بنتيجة 2-1 أمام الأرجنتين في نصف النهائي.

وفي نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، سيواجه الفائز من مواجهة إسبانيا وفرنسا الفائزَ من لقاء هولندا والبرتغال، بينما سيواجه المتأهل من مواجهة إنجلترا والنرويج الفائزَ من لقاء بلجيكا وألمانيا. لم يكن بإمكان إسبانيا وإنجلترا أن تواجها بعضهما في ربع النهائي، نظراً لأنهما التقتا بالفعل مرتين في دور المجموعات، حيث تبادلتا الفوز خارج الديار بنتيجة 3-2. وقد أدى ذلك إلى تصدر إنجلترا لترتيب المجموعة، بينما أصبحت إسبانيا الفريق الأكثر خطورة ضمن قائمة الفرق غير المصنفة في قرعة يوم الجمعة.

وفي القرعة التي أُجريت يوم الجمعة، ظهر اسم إنجلترا لمواجهة إسبانيا، لكن تم نقله ليُوضع في مواجهة الفريق التالي غير المصنف، وهو النرويج. وبدلاً من ذلك، أسفرت القرعة عن وقوع فرنسا في مواجهة إسبانيا.

ولم تتأهل النرويج إلى ربع النهائي إلا بفضل ركلة جزاء سجلها إيرلينغ هالاند في وقت متأخر جداً من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز النرويج 3-2 على الدنمارك، رغم أن الأخيرة كانت متقدمة بهدفين نظيفين بعد 14 دقيقة فقط من البداية.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن الهدفين اللذين سجلهما هالاند في الدنمارك رفعا رصيده الإجمالي في دوري الأمم الأوروبية إلى 25 هدفاً، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب في هذه البطولة التي انطلقت عام 2018. وبذلك، وصل سجل هالاند -البالغ من العمر 26 عاماً- مع المنتخب النرويجي إلى 68 هدفاً في 61 مباراة، وهو رقم استثنائي.

مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في عام 2025 كانت مثيرة للغاية.

لقد وضعت النسخة السابقة من ربع النهائي، التي أقيمت في مارس 2025، معايير عالية جداً لهذه المرحلة.

ففي ذلك الوقت، امتدت ثلاث من أصل أربع مواجهات في ربع النهائي إلى الأشواط الإضافية في مباراة الإياب -اثنتان منها حُسمتا بركلات الترجيح- وشهدت تعادلات مثيرة بنتيجة 3-3، مثل مواجهة إسبانيا ضد هولندا، وألمانيا ضد إيطاليا (حيث كانت إيطاليا متأخرة 3-0 في الشوط الأول).

كما تأهلت البرتغال إلى المربع الذهبي بعد فوزها على الدنمارك بنتيجة 5-2 عقب التمديد للأشواط الإضافية في مباراة الإياب.