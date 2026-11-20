تحدث زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن مواجهة إسبانيا المرتقبة في الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، عقب إعلان قرعة دور الثمانية، التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية تجمع المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني، على أن تُقام مباريات الدور ربع النهائي خلال الفترة من 25 إلى 30 مارس المقبل، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي.

زيدان: نعرف إسبانيا جيدًا وهدفنا الوصول إلى نصف النهائي

وقال زيدان، في تصريحات نقلتها شبكة «Touchline» العالمية: «كنا نعلم أننا سنواجه فريقًا قويًا، إنها إسبانيا، بطلة العالم الحالية».

وأضاف مدرب فرنسا: «نحن نعرفهم جيدًا، لقد تابعنا مبارياتهم الأخيرة، وسأقوم أنا وطاقمي الفني بتحليل أدائهم».

وتابع: «لكي تتقدم في أي بطولة، عليك مواجهة أفضل الفرق وإقصاءها، هذه بطولة مختلفة بتشكيلة جديدة، ولا ننظر إليها باعتبارها فرصة للثأر بعد مواجهة نصف نهائي كأس العالم».

واختتم زيدان تصريحاته بشأن طموحات منتخب فرنسا في البطولة، قائلًا: «يبقى هدفنا ثابتًا، وهو الوصول إلى المربع الذهبي وتحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية».

وكان منتخب فرنسا قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، ليضرب موعدًا مع المنتخب الإسباني في مواجهة مرتقبة بين المنتخبين.