هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لاعب المنتخب الوطني للجودو يوسف الكسار، بمناسبة تتويجه بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للجودو للشباب المقامة في العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك بعد فوزه على الأوزبكي مهر الدين معروفوف ضمن منافسات وزن -٧٣ كيلو.

وزير الرياضة يهنئ يوسف الكسار بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للجودو للشباب

وأعرب الوزير عن سعادته بهذه الميدالية ، مؤكدًا انه جاء نتيجة ثمرة للعمل الجاد من اللاعب .

كما تقدم الوزير بالتهنئة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والمعاونة للاعب، مثمنًا الجهود التي بذلوها في إعداد اللاعب وتأهيله للمنافسة في هذا الحدث العالمي، كما هنأ الاتحاد المصري للجودو برئاسة الكابتن محمد مطيع، مشيدًا بما يبذله من جهد في اكتشاف المواهب ودعمها والارتقاء باللعبة.