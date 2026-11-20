أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن حصيلة أولية لعملياته مع إطلاق عملية نوعية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة لاستهداف المدنيين في اليمن والمملكة.

وأوضح التحالف العربي أن العملية تشمل تحييد مصادر حيوية تستخدمها الميليشيا الحوثية الإرهابية في دعم المجهود العسكري، مضيفا أنه استهدف قدرات تشغيلية بميناء الحديدة ساهمت في عمليات تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ الباليستية.



استهداف قدرات باليستية في صنعاء

وأشار التحالف إلى أنه نفّذ عملية عسكرية في صنعاء فجر اليوم استهدفت قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وركّزت على تدمير وتحييد مصادر التهديد لمنع استهداف المدنيين في اليمن والمملكة.

كما أعلن التحالف تحييد أحد مستودعات الإمداد الرئيسية للميليشيا الحوثية الإرهابية في صنعاء.



تدمير 6 ورش لتصنيع الصواريخ والمسيرات

وأوضح التحالف أنه دمّر 7 أهداف عسكرية مشروعة خُصصت للاستخدام العسكري ودعم المجهود العسكري للحوثيين، إضافة إلى 6 ورش خصصتها الميليشيا لتصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وأكد التحالف العربي أن العملية مستمرة لتدمير أهداف عسكرية وقدرات باليستية في محافظات صنعاء وصعدة وتعز.

