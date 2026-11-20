أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم /الجمعة/، بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، إحياء لذكرى إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل عام 1989، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "يومي، حقوقي، مستقبلي".

وأوضح الجهاز أن عدد الأطفال دون 18 عاما على مستوى العالم بلغ نحو 2.4 مليار طفل، يمثلون 28.9% من إجمالي السكان، وتصدرت الهند دول العالم بنحو 436 مليون طفل عام 2026، فيما بلغ معدل التسرب من التعليم الابتدائي 10.3%، ومن التعليم الإعدادي 14.6% عام 2025.

وأشار إلى أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة عالميا بلغ 37.4 حالة لكل ألف مولود حي عام 2024، وسجلت نيجيريا أعلى معدل بواقع 116 حالة لكل ألف مولود حي، كما يعاني 23.2% من الأطفال دون الخامسة من التقزم، و6.6% من الهزال، و5.5% من زيادة الوزن، فيما بلغ عدد الأطفال في دور الرعاية نحو مليوني طفل عام 2025.

وعلى مستوى الدول العربية، بلغ عدد الأطفال نحو 190.842 مليون طفل، يمثلون 7.9% من أطفال العالم عام 2026، وتصدرت مصر الدول العربية من حيث عدد الأطفال، فيما سجلت الصومال أعلى معدل وفيات للأطفال دون الخامسة بواقع 101 حالة لكل ألف مولود حي عام 2024.

وبلغ عدد الأطفال في مصر 39.8 مليون طفل في 1 يوليو 2026، منهم 20.4 مليون ذكر بنسبة 51.3%، و19.4 مليون أنثى بنسبة 48.7%، يمثلون 36.4% من إجمالي السكان، مقابل 36.8% عام 2025.

وفي مجال التعليم، بلغ معدل التسرب بالمرحلة الابتدائية 0.3% خلال العام الدراسي 2025/2026، مقابل 0.2% للإناث، فيما بلغ المعدل بالمرحلة الإعدادية 0.5% للذكور والإناث.

وسجلت كثافة الفصول 30 تلميذا في التعليم ما قبل الابتدائي العام، و41 بالأزهري، و39 بالابتدائي العام مقابل 47 بالأزهري، و40 بالإعدادي العام مقابل 42 بالأزهري.

ووفقًا للمؤشرات الأولية للمسح الصحي للأسرة المصرية 2025، بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 29 حالة لكل ألف مولود حي، ووفيات حديثي الولادة 18 حالة، وما بعد حديثي الولادة 7 حالات، فيما بلغ معدل وفيات الرضع 25 حالة، ووفيات الأطفال من سنة إلى 4 سنوات 4 حالات لكل ألف.

وبلغت نسبة التقزم بين الأطفال دون الخامسة 13.8%، وزيادة الوزن 9.8%، ونقص الوزن 2.7%، والهزال 1.7%.

وفي مجال حماية الطفل، بلغت نسبة عمالة الأطفال من الفئة العمرية (5-17 سنة) 5.2% عام 2025، وسجل وجه قبلي أعلى نسبة بنحو 6.7%، مقابل 3.7% بمحافظات الحدود، فيما بلغت النسبة 7.7% بريف وجه قبلي و4.7% بريف وجه بحري.

وبلغ عدد الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي 16.560 حضانة، تضم 621.806 أطفال عام 2024، كما بلغ عدد المؤسسات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 430 مؤسسة تضم 8.866 طفلًا، ومراكز مكافحة الطفل العامل 22 مركزًا تضم 1.032 طفلًا. وبلغ عدد الأسر المستفيدة من معاش الأيتام 6.281 أسرة خلال 2023/ 2024.

كما بلغ عدد أندية الطفل 304 أندية تضم 11.957 طفلًا، ومكتبات الأطفال 245 مكتبة تضم 5.745 طفلًا عام 2024.

واكد جهاز الاحصاء ان الدولة تواصل جهود حماية الطفل من خلال المبادرة الوطنية "طفل متوازن.. مجتمع متماسك" لتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2024-2029)، ومراكز مكافحة الطفل العامل، وتطوير خدمات صحة الأم والطفل بالرعاية الأولية، وحملات الأمان الرقمي، إلى جانب البرامج الثقافية والفنية والعلمية لاكتشاف المواهب وتنمية قدرات الأطفال.

وأكد الجهاز أن هذه الجهود تعكس الالتزام بحماية حقوق الطفل وتعزيز فرصه في التعليم الجيد والصحة والنمو الآمن، وفقًا لمبادئ اتفاقية حقوق الطفل.