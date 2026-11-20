أصدر عدد من الشركاء الأوروبيين وبريطانيا بيانًا مشتركًا أدانوا خلاله التصعيد العسكري لجماعة الحوثيين، مطالبين بوقف جميع الأعمال العسكرية التي تهدد استقرار المنطقة وأمن الممرات البحرية الدولية، وفي مقدمتها الملاحة في البحر الأحمر.

يأتي ذلك في تحرك دبلوماسي يعكس تصاعد القلق الأوروبي والدولي من التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد البيان ضرورة توقف الحوثيين عن كافة الأنشطة العسكرية، بما يشمل التهديدات التي تستهدف حركة السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر، مشددًا على أن استمرار هذه التحركات يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين، ويزيد من مخاطر اتساع دائرة المواجهات في المنطقة.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، شدد البيان على دعم التوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران، بما يضمن معالجة القضايا المرتبطة بمضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني، في إطار تفاهمات تسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن الممرات البحرية الحيوية.

كما طالب البيان إيران باستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والالتزام بتعهداتها الدولية، مؤكدًا ضرورة عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي، ووقف ما وصفه بالأنشطة المزعزعة للاستقرار والهجمات الهجينة التي تستهدف الأراضي الأوروبية.

وتأتي هذه المواقف في سياق البيان المشترك الصادر عن القمة الأوروبية البريطانية المنعقدة في 20 نوفمبر 2026، والذي تناول ملفات الأمن الإقليمي وحرية الملاحة والتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب التصعيد الحوثي في اليمن والهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية.

وشدد البيان كذلك على التضامن مع السعودية والحكومة اليمنية، وضرورة احترام سيادة الدول وحماية المدنيين، مع الدعوة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المتضررين في اليمن.

ويعكس البيان اتساع نطاق المخاوف الأوروبية والبريطانية من تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط، خصوصًا مع ارتباط أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب ومضيق هرمز بحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وهو ما يجعل احتواء التوترات والتحرك عبر المسارات الدبلوماسية أولوية لتجنب اتساع المواجهات وانعكاساتها الاقتصادية والأمنية على المستوى الدولي.