تعتزم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا الاستغناء عن 1000 وظيفة بدوام كامل في مركزيها الرئيسيين في فرانكفورت وميونيخ، بعد أن تكبدت الشركة الأم خسائر بلغت 20 مليون يورو شهرياً في المتوسط بين يناير وسبتمبر، وفقاً لرسالة موجهة إلى الموظفين اطلعت عليها وكالة فرانس برس اليوم الجمعة.

حرب وإضرابات ووقود مرتفع

وأدت إضرابات الطيارين وطاقم الطائرة، والارتفاع الكبير في أسعار وقود الطائرات منذ بدء الحرب الإيرانية، إلى إبطاء عملية التعافي.

ووفقا لمضمون الرسالة "تتضمن خطة التحول التي تم إطلاقها في عام 2024 أكثر من 700 إجراء تهدف إلى رفع الأرباح بمقدار 2.5 مليار يورو بحلول عام 2028، لكن تلك التي تم الإعلان عنها حتى الآن “لم تعد كافية”.

وجاء في الرسالة: "لقد أدى عام 2026 إلى تراجعنا: فالحرب في الشرق الأوسط، وتكاليف الوقود المرتفعة للغاية، وتسعة أيام من الإضرابات، وقاعدة التكاليف المرتفعة للغاية لدينا بالفعل، كلها عوامل زادت من حدة الوضع".

1000 وظيفة تمثل 2.5% من الموظفين

ومن غير الواضح ما إذا كانت الوظائف الألف، التي تمثل حوالي 2.5% من إجمالي موظفي شركة الطيران البالغ عددهم حوالي 40 ألف موظف، هي جزء من الوظائف الإدارية الأربعة آلاف التي أعلنت مجموعة لوفتهانزا العام الماضي أنها ستخفضها بحلول عام 2030.

نتائج المجموعة المختلطة

أما المجموعة الأوسع، التي تمتلك أيضاً الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية، وتستحوذ على ما يصل إلى 49.9% من شركة TAP Air Portugal في صفقة بقيمة 1.2 مليار يورو، فقد كان أداؤها أفضل.

وارتفع ربحها التشغيلي، الذي يستثني البنود غير المتكررة، بنسبة 6% ليصل إلى 1.4 مليار يورو في الربع الثالث، متجاوزاً توقعات المحللين بسبب الطلب القوي على مقاعد الرحلات الطويلة المميزة.

وارتفع صافي الربح، الذي يشمل البنود غير المتكررة، بنسبة 30% ليصل إلى 1.26 مليار يورو، ويعود ذلك جزئياً إلى مكاسب التقييم ورسوم ضريبية أثرت على الرقم المسجل في العام السابق.

تراجع الأرباح وخفض التوقعات

ولا يزال صافي الربح خلال تسعة أشهر منخفضاً بنسبة 35%، وفي 3 نوفمبر، خفضت المجموعة توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله إلى ما بين 1.7 مليار يورو و2 مليار يورو، من 2.2 مليار يورو كحد أقصى.

وانخفض الربح التشغيلي للشركة الأساسية للطائرة في الربع الثالث بمقدار الثلث إلى 300 مليون يورو، وقال الرئيس التنفيذي كارستن سبور: "يجب علينا الآن تسريع التحول المالي لعلامتنا التجارية الأساسية".

وتتوقع شركة لوفتهانزا إنفاق 9.3 مليار يورو على الوقود هذا العام، أي بزيادة قدرها 2 مليار يورو تقريباً عن عام 2025، على الرغم من إلغاء 20 ألف رحلة.