يستمر تراجع سعر أشهر أعيرة الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 21-11-2026 على مستوي محلات الصاغة.

عيار 21 يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارًا أكثر من 125 جنيها منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي مساء اليوم.

آخر تحديث لسعر عيار 21

وبلغ آخر تحديث لأشهر عيار ذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارًا 5670 جنيها .

عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر انتشارًا 6480 جنيها للشراء و 6422 جنيها للبيع.

عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 5940 جنيها للشراء و 5887 جنيها للبيع.

عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5670 جنيها للشراء و 5620 جنيها للبيع.

عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4860 جنيها للشراء و 4817 جنيها للبيع.

عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 3780 جنيها للشراء و 3746 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 45.36 ألف جنيه للشراء و 44.96 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 3658 دولار للشراء و 3657 دولار للبيع.