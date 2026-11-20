شهدت أجواء العاصمة اللبنانية بيروت تحليقًا لطائرة مسيّرة اسرائيلية على علو متوسط، في ظل استمرار تحليق الطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء عدد من المناطق اللبنانية، حيث سُجل تحليق مسيّرة على علو منخفض فوق منطقة الزهراني، ما يعكس استمرار النشاط الجوي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية.

وفي الجنوب، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بني حيان بقصف مدفعي من جهة بلدة مركبا، فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على دفعتين استهدفت بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، بالتزامن مع تعرض دوحة كفررمان ومحيط تلة الدبشة لقصف مدفعي متقطع من مواقع القوات الإسرائيلية.

وفي قضاء صور، طال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدتي المنصوري ومجدل زون، فيما أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه منطقة وادي برعشيت، وسط استمرار الاعتداءات والقصف على عدد من المناطق الجنوبية.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للأجواء والأراضي اللبنانية، مع تواصل التحليق الجوي والقصف المدفعي واستهداف البلدات الجنوبية، ما يفاقم حالة التوتر الأمني في المناطق الحدودية ومحيطها.