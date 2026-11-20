تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال إزالة عدد من مخالفات البناء بمدينة طلخا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف التصدي لمخالفات البناء، وفرض الانضباط العمراني، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، تنفيذًا للقانون.

وشملت أعمال الإزالة تنفيذ إزالة في المهد لشدة خشبية خاصة بالدور الثامن العلوي بمنطقة الكاكولا، بالإضافة إلى إزالة شدة خشبية لأعمدة الدور الرابع، زائدة عن الترخيص، بالمنطقة نفسها، وذلك قبل استكمال أعمال البناء المخالف.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم، والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات بناء في مهدها، وعدم السماح باستكمال أي أعمال مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف المرور والمتابعة من خلال رؤساء المراكز والمدن والأحياء والإدارات الهندسية، لرصد أي محاولات للبناء المخالف والتعامل معها فورًا، حفاظًا على حقوق الدولة وتطبيقًا للقانون.

جاءت أعمال الإزالة بحضور أشرف عبد الواحد رئيس مركز ومدينة طلخا، وأحمد عثمان نائب رئيس المركز، ومسؤولي الإدارة الهندسية.