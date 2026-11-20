شهد مسجد الصحابة بمنطقة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ إقبالًا من السياح من مختلف الجنسيات، الذين حرصوا على زيارته والتعرف على تعاليم الدين الإسلامي، واكتشاف فنون العمارة الإسلامية التي تجسدها تفاصيل المسجد وتصميمه المعماري الفريد، إلى جانب زيارة المركز الإسلامي الملحق به.

ورصدت كاميرا موقع «صدى البلد» الإخباري توافد مجموعات من السياح على مسجد الصحابة، برفقة المرشدين السياحيين، للتعرف على تاريخ المسجد ومكوناته المعمارية، وما يتميز به من زخارف ونقوش إسلامية تعكس جمال العمارة الإسلامية وعراقتها.

وحرصت السائحات على ارتداء الزي الإسلامي المناسب لدخول المسجد، والذي يتضمن غطاء الرأس والملابس المحتشمة، احترامًا لقدسية المكان والتزامًا بقواعد الزيارة، في مشهد يعكس اهتمام السائحين بالتعرف على الثقافة الإسلامية واحترام خصوصية دور العبادة.

واستمع السياح إلى شرح من المرشدين السياحيين حول المسجد ومكانته المعمارية، والخدمات التي يقدمها المركز الإسلامي الملحق به، خاصة للزائرين والأجانب الراغبين في التعرف على الإسلام ومبادئه وتعاليمه القائمة على الوسطية والاعتدال.

ويُعد مسجد الصحابة أحد أبرز المعالم الدينية والمعمارية بمدينة شرم الشيخ، وأيقونة معمارية تزين منطقة السوق القديم، حيث يجمع تصميمه بين الطراز المعماري الإسلامي الأصيل واللمسات الفنية المستوحاة من العمارة المملوكية والعثمانية، ما جعله نقطة جذب للزائرين من مختلف دول العالم، وليس فقط لأداء الشعائر الدينية، بل للاستمتاع بقيمته التاريخية والفنية والتعرف على جانب من الحضارة الإسلامية.

وتأتي زيارة المسجد ضمن التجارب السياحية والثقافية التي تتيح لزوار شرم الشيخ التعرف على التنوع الحضاري والثقافي للمدينة، التي لا تقتصر مقوماتها السياحية على الشواطئ والأنشطة البحرية والرحلات الصحراوية، وإنما تمتد لتشمل المعالم الدينية والتراثية، التي تمنح السائح تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والمعرفة واكتشاف .