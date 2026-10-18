معرض «شيزنيا».. تعليم جنوب سيناء تدعم الصحة النفسية للطلاب وتطلق مشروعًا لصعوبات التعلم

افتتحت الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، معرض «شيزنيا للرعاية والصحة النفسية»، بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ، في إطار تعزيز الصحة النفسية للطلاب، وتنمية ثقتهم بأنفسهم، ومساعدتهم على مواجهة التنمر والضغوط النفسية وصعوبات التعلم، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على التعلم والإبداع.

جاء ذلك بحضور ماجدة نوار، مدير إدارة المدارس التجريبية للغات بالمديرية، وحنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية، والدكتورة رندا محمود جمعة، موجه عام التربية النفسية بالمديرية، وسيد طه، موجه التربية النفسية بإدارة شرم الشيخ التعليمية، وكان في استقبالهم رشا السيد، مديرة المدرسة.

واستمعت وكيل الوزارة إلى شرح حول البرامج التربوية والنفسية التي تقدمها المدرسة للطلاب، وأنشطة التربية النفسية، ودور الأخصائي النفسي في متابعة الحالات التي تستدعي التدخل، والتنسيق بين المدرسة والأسرة لتوفير الرعاية المناسبة، ومساعدة الطلاب على تجاوز التحديات النفسية والسلوكية التي قد تؤثر في تحصيلهم الدراسي وتفاعلهم داخل المدرسة.

وشهدت الفعاليات تدشين مشروع لإنشاء وحدة لدعم الطلاب ذوي صعوبات التعلم، تستهدف الاكتشاف المبكر للحالات، وتحديد احتياجاتها، ووضع آليات واستراتيجيات مناسبة للتعامل معها، بما يتيح تقديم الدعم النفسي والتربوي اللازم، ومساعدة الطلاب على تطوير قدراتهم وتحسين مستواهم الدراسي.

واستعرضت نجوى إبراهيم، الأخصائية النفسية بالمدرسة، أهمية استخدام الأساليب الحديثة في التعامل مع صعوبات التعلم، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وتوفير برامج مساندة تساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة، وتعزز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على المشاركة والاندماج في البيئة المدرسية.

وتضمنت الفعاليات تقديم اسكتشات تمثيلية أداها الطلاب، تناولت سبل مواجهة التنمر والضغوط النفسية، وأهمية تنمية الثقة بالنفس والتطوير المستمر للأداء لتحقيق الأهداف، في صورة إبداعية أتاحت للطلاب التعبير عن أفكارهم، وعززت مشاركتهم في الأنشطة التوعوية.

وتفقدت وكيل الوزارة أركان المعرض، واستمعت إلى شرح قدمه الطلاب حول أهداف كل ركن والوسائل المستخدمة فيه، مشيدةً بقدرتهم على عرض الأفكار وتوضيح آليات الاستفادة من الأنشطة المقدمة في التعامل مع القلق والضغوط النفسية، وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية.

وضم المعرض عددًا من الأركان المتخصصة، من بينها ركن السيكومتري ووحدة التقييم النفسي، والاستشارات والإرشادات النفسية، ومنطاد الثقة بالنفس، وأطياف العبقرية وواحة الدمج، وسلم الشجاعة، وجدار القلق وركن الأمان، وشجرة الكازينو للتحسن المستمر، واستراتيجيات تعديل السلوك، إلى جانب ركني المعلم وأولياء الأمور، بما يعكس أهمية تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة في توفير بيئة تعليمية داعمة للصحة النفسية.

وأشادت الدكتورة وفاء رضا بمستوى المعرض، وثقة الطلاب وقدرتهم على التعبير عن أفكارهم، كما أثنت على مشروع دعم الطلاب ذوي صعوبات التعلم، مؤكدةً أهمية تعميم التجربة في مدارس المحافظة، والاستفادة من آلياتها في اكتشاف الحالات التي تحتاج إلى دعم نفسي وتربوي، وتقديم الرعاية المناسبة لها.

وأكدت وكيل الوزارة أن الاهتمام بالصحة النفسية للطلاب يمثل ركيزة أساسية في تطوير العملية التعليمية، مشيرةً إلى أن إعداد أجيال تتمتع بالتوازن النفسي والقدرة على التعلم والإبداع يتطلب تكاتف جهود المدرسة والأسرة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تساعد الطلاب على تنمية قدراتهم وبناء شخصياتهم.

وأضافت أن احتواء الطلاب ومراعاة احتياجاتهم النفسية والتعليمية يسهمان في تعزيز قدرتهم على التحصيل الدراسي والتفاعل الإيجابي، مشددةً على أهمية نشر الوعي النفسي داخل المدارس، وتطوير أساليب التعامل مع صعوبات التعلم والمشكلات السلوكية، تحقيقًا لأهداف مبادرة «بناء إنسان متكامل».

وفي ختام الفعاليات، كرّمت وكيل الوزارة المعلمات القائمات على تنظيم المعرض وتنفيذ أنشطته، تقديرًا لجهودهن في نشر الوعي بالصحة النفسية، وتقديم الدعم النفسي والتربوي للطلاب، وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع لل،ع .