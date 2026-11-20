اندلع حريق هائل داخل محطة وقود بمنطقة المعاهدة بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، ما استدعى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، في محاولة للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بنشوب حريق داخل إحدى محطات الوقود بمنطقة المعاهدة التابعة لمدينة السنبلاوين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط وحدة مباحث المركز، برفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، إلى موقع الحريق، حيث كشفت المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت في خزان وقود إحدى السيارات، قبل أن تمتد إلى أجزاء من المحطة.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها المكثفة لمحاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، في ظل انتشار النيران داخل المحطة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتدادها إلى المنشآت والمناطق المحيطة.