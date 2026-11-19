كشف مصدر طبي بمستشفى الفيوم العام في تصريح خاص لـ" صدي البلد "عن استقرار الحالة الصحية لـ7 تلاميذ أصيبوا في حادث تصادم ميني باص تابع لمدرسة خاصة بالقاهرة مع سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم في اتجاه الفيوم صباح اليوم.

وأوضح المصدر أن التلاميذ المصابين يعانون من إصابات بسيطة وحالتهم الصحية مستقرة ومن المقرر خروجهم من المستشفى اليوم عقب الاطمئنان عليهم واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من سلامتهم.

7 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميني باص تابع لمدرسة خاصة وسيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم بعد منطقة المقابر في اتجاه الفيوم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث ودفعت هيئة الإسعاف بـ7 سيارات للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية.

النيابة تحقق في ملابسات الحادث

وجرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة للتلاميذ المصابين داخل المستشفى مع متابعة حالتهم الصحية حتى التأكد من استقرارها تمهيدا لخروجهم اليوم وفقا لما أكده المصدر الطبي.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.