انتظم الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الجونة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما يستعد الأنجولي شيكو بانزا للعودة إلى القاهرة مساء اليوم، تمهيدًا للانضمام إلى تدريبات الفريق.

وشارك عدي الدباغ في مران الزمالك الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، بعد انتهاء مهمته الدولية مع منتخب فلسطين، الذي شارك معه في دورة ودية أقيمت بالعراق خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وفي المقابل، يصل شيكو بانزا، جناح الزمالك، إلى مطار القاهرة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الجمعة، عقب مشاركته مع منتخب أنجولا في مباراتي جنوب السودان ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأخطر اللاعب الجهاز الإداري للزمالك بموعد وصوله إلى القاهرة، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بداية من مران غد السبت، وفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي للنادي.

وتأتي عودة الثنائي في إطار استعدادات الزمالك لاستئناف منافسات الدوري الممتاز، حيث يلتقي الفريق مع الجونة يوم الإثنين المقبل، الموافق 23 نوفمبر الجاري، على استاد خالد بشارة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من المسابقة.

وكان الزمالك قد استعاد عددًا من لاعبيه الدوليين خلال الأيام الماضية، بانضمام المهدي سليمان ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح ومحمد شحاتة إلى التدريبات، ليواصل الفريق تحضيراته للمواجهة المقبلة.