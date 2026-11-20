واصلت هيئة سلامة الغذاء بفرع بورسعيد ضرباتها لحماية المواطنين تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد،والعقيد حسن الخولي، رئيس قطاع شرق الدلتا بالهيئة القومية لسلامة الغذاء،من خلال تكثيف الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة

وجاءت التحركات بقيادة الدكتورة نشوى الريس، مدير فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد،

حملة يرافقها الأستاذ أحمد جابر زهران، مدير الرقابة بالهيئة، بالتنسيق مع التموين و الرقابة التموينية



أسفرت جهود الحملات التفتيشية على حي العرب والشرق وبورفؤاد المرور على 36 منشأة غذائية.

كما تم تنفيذ 3 حمله بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية.

ضبط كميات من مكونات البيتزا ومصنعات دواجن منتهية الصلاحية وفيها تغير بالخواص الطبيعية

و تبين وجود مطعمين تحضير وبيع البيتزا بمدينه بورفؤاد وبالتفتيش تبين وجود خطر داهم على الصحه العامه يتمثل في وجود حشرات صراصير بكثره وقوارض متحلله واثار قوارض بداخل أماكن التخزين والتجهيز بالاضافه إلى وجود تدن في الاشتراطات الخاصه بالهيئه القوميه لسلامه الغذاء وتم التوصيه بإيقاف التشغيل للمطعمين

كما تبين وجود مصنعات دواجن منتهيه الصلاحيه ومكونات بيتزا لحم مفروم ومصنعات ودواجن وجمبري متغير في الخواص الطبيعيه وتنبعث منه روائح كريهه ووجود حشرات واثار قوارض وتم التحفظ على المضبوطات وجاري العرض على النيابه العامه



وأكدت الهيئة استمرار الحملات الرقابية الدورية والمكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، بما يضمن إحكام الرقابة على تداول الأغذية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.