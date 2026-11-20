نظم الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ فرع بورسعيد برئاسة الدكتور إسلام حمص ، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن (أمانة قسم الضواحي)، ندوة توعوية موسعة تحت عنوان "طرق الإنقاذ الحديثة في حمامات السباحة و الشواطئ و الإسعافات الأولية و الإستجابة الأولى للطوارئ "، وذلك في إطار الجهود المبذولة لرفع الوعي المجتمعي لدى الشباب بأهمية الإنقاذ والإسعافات الأولية ودورها في الحفاظ على الأرواح.

تعاون مشترك بين "الغوص والإنقاذ" و"مستقبل وطن" بورسعيد لنشر ثقافة الإنقاذ وتوعية الشباب

ألقى المحاضرة النظرية في الندوة الدكتور إسلام حمص رئيس المنطقة و المحاضر بالإتحاد الدولي للغوص و الإنقاذ و منسق مبادرة مصر بلا غرقى ببورسعيد.

و قد شهدت حضور كبير من مسؤلي أمانة الضواحي بالحزب وفي مقدمتهم الأستاذ ناصر حافظ امين أمانة الضواحي و الأستاذة رضا كمالي امين العمل الجماهيري بالمحافظة، إلى جانب حضوراً جماهيرا مكثفاً وتفاعلاً لافتاً من المشاركين.

خلال الندوة تم إستعراض أحدث التقنيات والأساليب العالمية المتبعة في عمليات الإنقاذ المائي، وكيفية التعامل السريع والآمن مع حالات الطوارئ والغرق، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة أثناء محاولات الإنقاذ التقليدية و شرح الكود المصري في السلامة المائية ومحاضرة شاملة عن الإسعافات الأولية.

كما تم عرض فيديو و تدريب عملي على محاولات الإنقاذ، وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش والإجابة على استفسارات الحضور، مع التأكيد على استمرار عقد مثل هذه الدورات والندوات التثقيفية خلال الفترة المقبلة لتشمل أكبر شريحة ممكنة من شباب المحافظة.