تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبط المتهمين فى واقعة الاعتداء على بائع وبتر كف يده

كان اللواء وائل رشدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد وجه ادارة البحث الجنائي رئاسة اللواء ضياء زامل كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى على شقيقه بالضرب أمام محل عمله بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته ببورسعيد.

ضبط المتهمين ببتر كف بائع فى بورسعيد

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة الضواحى ببورسعيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول مالك كشك "مصاب بجروح قطعية متفرقة وبتر بالكف"، - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور “تم نقله لإحدى المستشفيات” وطرف ثانى 5 عاطلين لـ 4 منهم معلومات جنائية، لخلاف بين أحدهم ومالك الكشك على سعر بعض المنتجات قاموا على إثرها بالتعدى على الأخير بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابته.

أمكن ضبط مرتكبى الواقعة ، وتم بإرشادهم ضبط (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلاف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.