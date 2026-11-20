أكد محمد بركات نجم الأهلي السابق، أن الأهلي يمتلك الأفضلية من حيث جودة اللاعبين والخطورة الهجومية مقارنة ببيراميدز، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، مشددًا على ضرورة خوض المباراة دون خوف أو رهبة من المنافس.

وقال بركات، في تصريحات تلفزيونية، إن آخر مباراتين للأهلي كانتا مطمئنتين بالنسبة له، مشيرًا إلى ثقته في قدرات لاعبي الفريق الأحمر على تقديم أداء قوي أمام بيراميدز.

وأضاف: «آخر ماتشين للأهلي هم اللي مريحيني، ولاعيبة الأهلي أحسن من بيراميدز وهجومه أخطر، مش إحنا اللي ننزل خايفين من نادي معين، وإمام عاشور طالما جاهز يلعب على أي حد».

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء مرتقب بين الفريقين على صدارة جدول الترتيب.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، وسط منافسة قوية بين الفريقين، خاصة في ظل تصدر بيراميدز جدول الدوري برصيد 24 نقطة، مقابل 20 نقطة للأهلي صاحب المركز الثاني.

وخاض الأهلي 8 مباريات في الدوري حتى الآن، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مباراتين، دون تلقي أي هزيمة، بينما نجح بيراميدز في تحقيق الفوز خلال مبارياته الثماني، ليحصد العلامة الكاملة ويعتلي صدارة المسابقة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز على بيراميدز وتقليص الفارق معه إلى نقطة واحدة، فيما يطمح الفريق السماوي إلى مواصلة سلسلة انتصاراته والابتعاد بصدارة الدوري.