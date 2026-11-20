يشهد قطاع الطاقة المتجددة في مصر توسعًا جديدًا مع توقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ مجموعة من محطات الطاقة الشمسية في مواقع متعددة، بقدرة إجمالية مستهدفة تصل إلى 40 ميجاوات، واستثمارات تقدر بنحو 15 مليون دولار.

ويستهدف التعاون تطوير منظومة متكاملة تجمع بين إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة وتوفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية، بما يدعم التحول نحو وسائل النقل المستدامة ويعزز فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

وتشمل المشروعات التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية وربطها باحتياجات قطاع النقل الكهربائي، إلى جانب الاستفادة من الحلول الرقمية والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة الأساطيل وتشغيل خدمات النقل الذكي.

وأكد مصطفى مغربي، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المشاركة، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى، بالاستفادة من الخبرات الهندسية والتنفيذية المتراكمة منذ عام 2013.

من جانبه، أوضح أحمد مدحت، المدير العام للشركة الأخرى، أن التعاون يدعم خطط التوسع في خدمات النقل الكهربائي وتطوير منظومة متكاملة تجمع بين السيارات الكهربائية ومحطات الشحن والطاقة النظيفة.

وتعكس هذه الاستثمارات تنامي فرص التكامل بين قطاعي الطاقة والنقل، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية المستدامة، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التحول الأخضر بالسوق المصرية.

