كشف الناقد الرياضي كريم رزق الله عن اقتراب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة إلى التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة بيراميدز المرتقبة في الدوري المصري الممتاز.

وقال كريم رزق الله، خلال تصريحات تلفزيونية، إن إمام عاشور أصبح جاهزًا بشكل كامل للمشاركة في المباريات، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة تلقى تقارير تؤكد جاهزية اللاعب.

وأضاف أن عموتة يعمل حاليًا على تجهيز إمام عاشور للدخول في التشكيل الأساسي أمام بيراميدز، مؤكدًا أن مشاركته منذ بداية المباراة أصبحت الاحتمال الأقرب.

وتابع: «بنسبة كبيرة جدًا جدًا جدًا إمام عاشور سيكون في تشكيل الأهلي الأساسي أمام بيراميدز، عموتة استلم تقارير إن إمام عاشور جاهز بشكل كامل، والراجل بيجهزه حاليًا إنه يكون في التشكيل الأساسي، ومش عايز أقول بنسبة 100% لكن ده الأقرب بشكل كبير جدًا جدًا جدًا».

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين دون هزيمة، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع بيراميدز في صراع الصدارة، فيما يطمح الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على العلامة الكاملة.