يشارك فيلم" حوار مع البحر" من بطولة الفنان كامل الباشا، ضمن فاعليات مهرجان الدوحة السينمائي الدولي في دورته المقامه حاليًا.





ويقدم الفيلم الفلسطيني «حوار مع البحر» للمخرج مؤيد عليان تجربة سينمائية تمزج بين الدراما الإنسانية والواقع السياسي، من خلال حكاية أب يجد نفسه أمام مفارقة قاسية؛ إذ تطالبه السلطات بسداد مستحقات مالية مرتبطة بابنه الذي يعتقد أنه غرق في البحر قبل سنوات طويلة، بينما لا يوجد سجل رسمي يؤكد وفاته.

تدور أحداث الفيلم حول كمال، رجل فلسطيني يبلغ من العمر 60 عامًا، يعيش في القدس، ويتلقى إخطارًا قضائيًا بشأن ديون منسوبة إلى ابنه وائل. ومع اكتشافه غياب الوثائق الرسمية التي تثبت وفاة الابن، يبدأ رحلة بحث عن الحقيقة، لتتحول القضية من أزمة مالية وإدارية إلى مواجهة مع الماضي والذاكرة والألم العائلي.

ويستند الفيلم إلى واقعة شخصية وعائلية ألهمت المخرج مؤيد عليان، الذي يفتح من خلالها مساحة للتأمل في تعقيدات الحياة داخل القدس، وما تحمله من ضغوط اجتماعية وسياسية وإنسانية، دون أن يفقد العمل تركيزه على المشاعر الفردية للشخصيات.

ويعكس عنوان الفيلم دلالة رمزية تتجاوز البحر بوصفه مكانًا للغرق أو الفقد، ليصبح مساحة للذاكرة والأسئلة التي لا تجد إجابات، وللأسرار التي تظل معلقة بين الماضي والحاضر. فالبحث عن الابن لا يمثل فقط محاولة لإثبات واقعة، بل رحلة لاستعادة جزء من حياة الأب ومواجهة مشاعر الذنب والحزن والحنين.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان كامل الباشا، إلى جانب عامر حليحل، وبهيرة العباسي، وماريا زريق، وربى بلال، وهيثم العمري، وريبيكا إزميرالدا تلحمي، وإبلة ماري. الفيلم من تأليف مؤيد عليان ورامي عليان، وإخراج مؤيد عليان



