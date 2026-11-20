علق الفنان محمد عدوية على ظاهرة التريندات والأرقام المتداولة في عالم الأغاني، مؤكدًا أنه لا يهتم بالنجاحات التي يتم الترويج لها من خلال شراء الأرقام، مشددًا على أن النجاح الحقيقي يقاس باستمرار الأغنية وتفاعل الجمهور معها بعيدًا عن التريندات المؤقتة.

وكتب محمد عدوية عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «أنا ماليش في الترندات اللي بتتعمل بالفلوس والأرقام اللي بتتشتري عشان تثبت نجاح مش حقيقي! النجاح الحقيقي في أغنية تعيش وتفضل تتسمع بعد ما الترند يخلص».

وأضاف: «مش محتاج أشتري رقم واحد، أنا عايز أكسب مكانة في قلوبكم، ودي أغلى من أي ترند».

وكان قد أصدر الفنان محمد عدوية بيانًا رسميًا حذر خلاله من وجود عدد من الصفحات والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تنتحل شخصيته وتتحدث باسمه، وتنشر محتوى وتصريحات دون علمه أو الحصول على إذن منه.

وأكد محمد عدوية، في بيانه، أن هذه الصفحات لا تمت له بأي صلة، مشددًا على أنه غير مسئول عن أي أخبار أو تصريحات أو محتوى يتم تداوله من خلالها، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من المنصات.