أعرب الفنان عصام السقا عن سعادته الكبيرة بتكريمه في مهجان the best مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل له تقديرًا مهمًا لمشواره الفني، خاصة أنه يشارك في المهرجان للمرة الأولى، متمنيًا للقائمين عليه دوام النجاح والتوفيق خلال الدورات المقبلة.

وقال عصام السقا، في لقاء لموقع «صدى البلد»، إنه سعيد بوجوده في المهرجان والمشاركة في فعالياته، معربًا عن تقديره لهذا التكريم، وموجهًا الشكر لكل القائمين على تنظيم الحدث، متمنيًا أن يحقق المهرجان المزيد من النجاحات.

عصام السقا يتحدث عن تعاونه مع محمد رمضان في «عشماوي»

وتطرق الفنان عصام السقا إلى تجربته الفنية الجديدة التي تجمعه بالنجم محمد رمضان من خلال مسلسل «عشماوي»، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل التجربة الثانية التي تجمعهما بعد مشاركتهما معًا في مسلسل «جعفر العمدة» .

وأوضح السقا أنه سبق له العمل مع محمد رمضان في «جعفر العمدة»، وأنه يستعد لخوض تجربة جديدة معه من خلال «عشماوي»، معربًا عن أمله في أن يقدم فريق العمل تجربة فنية تليق بالجمهور وتحظى بإعجابه.

وأضاف أنه يتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن المشاهدين، وأن يحقق النجاح المنتظر خلال الموسم الرمضاني، مشيرًا إلى حرصه على تقديم أدوار وأعمال يستمتع بها الجمهور.

عصام السقا يكشف سر تفاعل الجمهور مع إفيهاته على السوشيال ميديا

وعن التفاعل الكبير الذي تحظى به إفيهاته ومقاطعه الكوميدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد عصام السقا أن علاقته بالجمهور تقوم على البساطة والتلقائية، موضحًا أنه يحب المزاح مع الناس وتقديم محتوى خفيف ولطيف يرسم البسمة على وجوههم.

وأشار إلى أن أكثر ما يسعده هو شعور الجمهور بالقرب منه والتعامل معه باعتباره واحدًا منهم، مؤكدًا أن التواصل العفوي مع المتابعين يمنحه سعادة خاصة، وأنه يحرص دائمًا على تقديم ما يسعد الناس ويخفف عنهم.

الخيل هواية خاصة في حياة عصام السقا

كما تحدث الفنان عصام السقا عن حبه الكبير للخيل، كاشفًا أن علاقته بها قديمة وتمثل جانبًا مهمًا من حياته بعيدًا عن أجواء التصوير والعمل الفني.

وقال إنه يحرص على قضاء وقت مع الخيل خلال أوقات فراغه، خاصة عندما لا يكون مرتبطًا بتصوير أعمال فنية، مؤكدًا أن لديه علاقة خاصة بالخيل وحبًا كبيرًا لها منذ سنوات طويلة.

وأضاف أن الخيل بالنسبة له ليست مجرد هواية عابرة، بل شغف يحرص على ممارسته كلما سمح له وقته، حيث يجد متعة خاصة في قضاء أوقات معها بعيدًا عن ضغوط العمل.



عصام السقا يكشف عن عمله في المونتاج لمدة 6 سنوات

وفي سياق آخر، كشف عصام السقا عن جانب غير معروف لدى قطاع كبير من الجمهور في بداياته المهنية، وهو عمله في مجال المونتاج لمدة تقارب 6 سنوات، مؤكدًا أن هذه التجربة منحته خبرة كبيرة واستفاد منها بشكل واضح في مشواره الفني.

وأوضح أن عمله في المونتاج ساعده على اكتساب خبرة في التعامل مع الصورة والمشاهد والكادرات، وهو ما أضاف إلى خبراته الفنية وجعله أكثر وعيًا بتفاصيل العمل أمام الكاميرا وخلفها.

وأكد أن السنوات التي قضاها في مجال المونتاج كانت تجربة مهمة بالنسبة له، إذ تعلم خلالها الكثير واكتسب خبرات يرى أنها أفادته كثيرًا في عمله الحالي كممثل.

واختتم عصام السقا حديثه بالتعبير عن سعادته بالتواصل مع الجمهور، متمنيًا أن تنال أعماله المقبلة إعجاب المشاهدين، وأن يكون مسلسل «عشماوي» إضافة جديدة إلى مشواره الفني، ويحقق النجاح خلال موسم دراما رمضان المقبل.



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