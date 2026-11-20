قالت وزارة الداخلية، إنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأطفال بقيادة سيارة "ملاكى" حال سيره بأحد الطرق بالبحر الأحمر معرضاً حياته والمواطنين للخطر .

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (طالب "سن 12" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) ، وبمواجهته أقر أنه كان برفقة والده بالسيارة فى ذلك الوقت وأن والده أصابه حالة إعياء مفاجىء فطلب منه القيادة بدلاً منه ، وبسؤال والده أيد ما سبق .

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .