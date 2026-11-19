قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، إن هذا النجاح الذي حققته الجامعات المصرية إنما يؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم بشكل عام، والجامعات المصرية بشكل خاص، من خلال محاور عده، بما يعزز قدراتها التنافسية وحضورها الدولي، وهو ما تأكد من خلال النجاحات التي حققتها الجامعات المصرية، الحكومية والخاصة، في مجال التصنيف الدولي.

وبهذه المناسبة، يتقدم المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بخالص التهنئة إلى د. محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ورئيس مجلس أمناء جامعة الأهرام الكندية، ود. أحمد عناني، رئيس الجامعة، وأعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة وجميع العاملين بالجامعة وبمؤسسة الأهرام.

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي، إن ظهور جامعة الأهرام الكندية ضمن هذا التصنيف الدولي المهم يعكس حجم التطور الذي شهدته الجامعة على المستويين الأكاديمي والمهني والإداري خلال السنوات الأخيرة، وتبني الجامعة منهجا علميا ورؤية واضحة لتعزيز تصنيفها على المؤشرات الدولية.

وأضاف الشوربجي أن هذا النجاح يلقي مسئولية كبيرة على إدارة الجامعة ومؤسسة الأهرام للاستمرار في برامج التحديث والتطوير الجارية بالجامعة بما يعمق ويعزز تنافسيتها، والتزامها بتخريج طلاب متميزين ومؤهلين لأسواق العمل.

وأكد الشوربجي بهذه المناسبة على الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الصحفية القومية تجاه وطننا الغالي، في إطار دورها الثقافي والتنويري والتنموي.