وافقت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الخميس، على تمويل جديد بقيمة 14 مليار يورو لتعزيز استقلالية أوروبا في مجال الطاقة، وتنافسية قطاع الأعمال، والشراكات العالمية.

وقالت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، والتي تضم صندوق الاستثمار الأوروبي، في بيان، إنها خصصت نحو ثلث حزمة التمويل الجديدة البالغة 14 مليار يورو للاستثمارات في قطاع الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، من ليتوانيا شمالاً إلى قبرص جنوباً.

ووفقا للبيان، يشمل الدعم الجديد أيضا الابتكار في مجال الأعمال، والإسكان، والمدارس، وشبكات المياه في أوروبا، كما حظيت مبادرات التكيف مع تغير المناخ، ومكافحة التلوث البلاستيكي، والبنية التحتية للمياه في الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي بدعم من مجلسي إدارة بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الاستثمار الأوروبي.

ووفقا للبيان، تخصص هذه الحزمة 4.2 مليار يورو لتعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويغطي التمويل أنظمة التدفئة والتبريد في النمسا وألمانيا والطاقة المتجددة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وليتوانيا وشبكات الكهرباء في قبرص والمجر.

كما تتضمن الحزمة 3.8 مليار يورو لدعم تنافسية قطاع الأعمال، وذلك بشكل أساسي من خلال تسريع وتيرة الابتكار في جميع أنحاء أوروبا.

وقد أقر مجلسا إدارة بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الاستثمار الأوروبي هذا الدعم الجديد خلال اجتماعاتهما هذا الأسبوع في لوكسمبورج.

وقالت نادية كالفينو رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، إن "المشاريع التي تمت الموافقة عليها اليوم تُسهم في تسريع التحول في قطاع الطاقة، في ظل بيئة جيوسياسية متغيرة ومتقلبة.

وتسير مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي على الطريق الصحيح لتحقيق استثمارات قياسية في قطاع الطاقة هذا العام، مما يساعد أوروبا على التحرر من الوقود الأحفوري".

ويدعم تمويل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الطاقة والقدرة التنافسية للأعمال، بنية تحتية أكثر مرونة للمياه في بلجيكا، ومدارس جديدة في فرنسا، وإسكان ميسور التكلفة في أيرلندا، والتنمية الحضرية في رومانيا التي تشمل مرافق التعليم والرياضة والنقل.