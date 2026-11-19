نفت وزارة الخارجية الإيرانية امتلاك طهران أسلحة بيولوجية أو كيميائية، ردًا على الاتهامات المتداولة بشأن تطويرها أسلحة غير تقليدية، في ظل تصاعد التوترات والتهديدات الأمريكية بمواصلة الحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن بلاده لا تمتلك أسلحة بيولوجية أو كيميائية، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة إليها تتغير باستمرار.

وقارن بقائي التهديدات الأمريكية بمواصلة الحرب مع إيران بالحرب على العراق، مشيرًا إلى أن تلك الحرب استندت بدورها إلى افتراضات خاطئة بشأن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل.

ويأتي النفي الإيراني في وقت تتصاعد فيه التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران بشأن القدرات العسكرية الإيرانية، وسط استمرار التوترات الإقليمية.