أكد اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الإدارة الأمريكية تضم اتجاهات مختلفة بشأن التعامل مع الحرب الإيرانية، موضحًا أن هناك تيارًا يفضل إنهاء المواجهة واللجوء إلى الحلول السلمية، ويأتي على رأسه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.

وأضاف فرج، خلال لقاء خاص ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن فانس يسعى إلى تبني موقف يتماشى مع توجهات الشارع الأمريكي الرافض لاستمرار الحروب، في ظل حساباته السياسية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح أن تصريحات نائب الرئيس الأمريكي بشأن أن الحرب مع إيران لن تتحول إلى صراع طويل الأمد، وأن هناك أطرافًا تسعى إلى استمرارها، يجب التعامل معها بجدية، معتبرًا أنها تعكس توجهًا نحو عدم الانزلاق إلى حرب ممتدة.

وأشار إلى أن طبيعة إيران وقدرتها على تحمل الضغوط والعقوبات لفترات طويلة تجعل استمرار الحرب أمرًا بالغ الخطورة، محذرًا من تحول المواجهة إلى مستنقع يصعب الخروج منه، وهو ما يدفع باتجاه ضرورة إنهائها.

وتطرق فرج إلى زيارة مدير الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان إلى الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار نقل رسائل ومعلومات إسرائيلية إلى الإدارة الأمريكية، تتعلق بالمخططات الإيرانية والتهديدات المحتملة، بما في ذلك ما أشار إليه بشأن استهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وأضاف أن الزيارة تضمنت تقديم معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والتحركات الإيرانية المحتملة، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع إجراءات أمنية أمريكية مشددة لحماية عدد من كبار المسؤولين، ونقلهم إلى منشآت وقواعد عسكرية، بما يعكس حجم المخاوف الأمنية في ظل التصعيد الراهن.