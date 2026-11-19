انتهت أحداث الشوط الثاني من مواجهة فريقي زد وسموحة بالتعادل السلبي بني الفريقين ليتجه الفريقين للأشواط الإضافية، ضمن لقاءات دور الـ16 من بطولة كأس مصر 2026-2027.

أعلن مدربا فريقا زد وسموحة عن تشكيل الفريقين، للمباراة التي تجمع بينهما، مساء اليوم الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات دور الـ16 من بطولة كأس مصر 2026-2027.

تشكيل زد أف سي

تشكيل سموحة

ويسعى كلا الفريقين للفوز بالمباراة وحجز تذكرة التأهل لدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر وانتظار الفائز من مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد سيراميكا كليوباترا.