سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية على حريق شب في قرية الأحراز التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع أي خسائر في الأرواح وتولت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.



وتلقي العميد أحمد منيع مدير الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في منزل مهجور بقرية الأحراز في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.



وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.