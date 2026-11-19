التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس 19 نوفمبر، النائب براين ماست، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، والنائب كريس سميث، رئيس اللجنة الفرعية للشئون الأفريقية التابعة للجنة الشئون الخارجية، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتكثيف التواصل والتنسيق مع الكونجرس الأمريكي بمجلسيه؛ بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على مواصلة العمل مع أعضاء الكونجرس لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين، مثمنًا مواقف النائبين الداعمة للعلاقات المصرية الأمريكية.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة التهدئة واحتواء التوترات، في ظل الأزمات المتعددة في الشرق الأوسط ومنطقة القرن الأفريقي، فضلًا عن موقف مصر الداعم لتسوية الأزمات من خلال المسارات السياسية.

وشدد عبد العاطي على أهمية الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها، وصون مؤسساتها الوطنية، وحماية أمن وحرية الملاحة البحرية في المنطقة.

ومن جهتهما، أعرب النائبان عن تقديرهما لجهود مصر الحثيثة لتحقيق السلام والأمن في المنطقة، وحرصهما على استمرار دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.