أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، أسماء المشروعات الفائزة بجوائز الدورة الثانية عشرة من ملتقى القاهرة السينمائي، الذي يُقام تحت إدارة الباحث والمحلل السينمائي محمد حسين، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم. جاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم مساء اليوم الخميس 19 نوفمبر، بفندق سوفيتيل داون تاون النيل.

وشملت الجوائز مجموعة متنوعة من المنح النقدية والخدمات الفنية وفرص الاستضافة في الأسواق والمختبرات السينمائية الدولية، قدمتها مؤسسات وشركات شريكة بهدف دعم المشروعات العربية في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج، ومساندة صناع الأفلام في استكمال مشروعاتهم وتعزيز فرص وصولها إلى المهرجانات والأسواق السينمائية.

جوائز ملتقى القاهرة السينمائي ولجنة قطر للأفلام

قدم ملتقى القاهرة السينمائي جائزتين نقديتين، قيمة كل منهما 10 آلاف دولار؛ ذهبت الأولى إلى مشروع «حكاية الجبل» (The Story of the Mountain) في مرحلة التطوير، والثانية إلى مشروع «أطيافهم لم تغادر البيت» (Their Ghosts Never Left My Home) في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وقدمت لجنة قطر للأفلام أربع منح نقدية، قيمة كل منها 25 ألف دولار، فاز بها كل من مشروع «بحر السنة» (Twelve Fig Leaves)، عن فئة أفضل مشروع فيلم روائي أول، ومشروع «رضا» (Reda)، عن فئة أفضل قصة نسائية، ومشروع «عسل وجنون» (Madness and Honey Days)، لدعم مرحلة ما بعد الإنتاج، ومشروع «نيدلان» (Naydalaan)، عن فئة أفضل رحلة نضج للناشئين.

جوائز نقدية من المؤسسات والشركات الشريكة

فاز مشروع «الراحل» (The Man Who is Gone) بجائزتين من شركة لاجوني للإنتاج السينمائي؛ الأولى نقدية بقيمة 4 آلاف دولار، والثانية عينية بقيمة 3 آلاف دولار، لدعم فيلم روائي في مرحلة التطوير.

وقدمت شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART) جائزتين؛ ذهبت الأولى، وقيمتها 5 آلاف دولار، إلى مشروع «عسل وجنون» لدعم مشروع روائي في مرحلة التطوير، بينما ذهبت الثانية، وقيمتها 10 آلاف دولار، إلى مشروع «خلف الأسوار» (The Schoolyard)، لدعم مشروع روائي في مرحلة التطوير.

كما حصل مشروع «الراحل» على منحة نقدية بقيمة 5 آلاف دولار من شركة كادر لدعم التطوير، وفاز مشروع «ليلة خاصة» (A Special Night) بدعم مباشر بقيمة 5 آلاف دولار من مؤسسة السينما العراقية، فيما حصل مشروع «رضا» على دعم بقيمة 5 آلاف دولار من رايز ستوديوز.

وذهبت جائزتان، قيمة كل منهما 5 آلاف دولار، إلى مشروع «هش» (A Butterfly Hug)، قدمتهما كل من AH Media وشركة ترافلر، فيما حصل المشروع نفسه على دعم نقدي بقيمة ألفي دولار من ستارز ميديا، إلى جانب خدمات في مجالات التطوير وما بعد الإنتاج والتوزيع.

ومنحت ستارز ميديا أيضًا جائزتين لمشروعي «الراحل» و«في بلاد الخزامى» (In the Land of Lavender)، تتضمنان خدمات ما بعد الإنتاج والتوزيع التلفزيوني والرقمي (VOD).

كما حصل مشروع «اخرجي يا عطيات» (Come Out, Atyyat) على جائزة أفضل مخرجة، بقيمة 2500 دولار، من الاتحاد الأرمني لمنتجي الأفلام (PFFP)، فيما حصل مشروع «ليلة خاصة» على تنويه خاص من الاتحاد.

جوائز الخدمات العينية والدعم الفني

في مجال الخدمات الفنية، قدمت شركة FeedBack خدمات للمكساج النهائي للصوت بتقنيات Dolby Atmos، بقيمة 5 آلاف دولار، لمشروع «في بلاد الخزامى»، كما قدمت خدمات للمكساج النهائي بتقنية 5.1، بالقيمة نفسها، لكل من مشروعي «نيدلان» و«في بلاد الخزامى»، إلى جانب خدمات البريميكس وتصميم الصوت والمؤثرات الصوتية (Foley)، بقيمة 15 ألف دولار، لمشروع «خلف الأسوار».

وقدمت شركة سينيتك خدمات ماسترينج DCP بقيمة 5 آلاف دولار لمشروع «ناس الكباين» (Dwellers of the Cabins)، إلى جانب خدمات ما بعد الإنتاج وتجهيز المنشأة وتصحيح الألوان، بقيمة 10 آلاف دولار، لمشروع «هش».

أما شركة باريدوليا للإنتاج، فقدمت خدمات DCP بقيمة 5 آلاف دولار لمشروع «اخرجي يا عطيات»، وجائزة أخرى بالقيمة نفسها لتطوير السيناريو للمشروع ذاته، كما منحت مشروع «المحطة الأخيرة» (Terminus) خدمات ترجمة بقيمة 5 آلاف دولار.

وحصل مشروع «الراحل» على جائزة للتطوير بقيمة 5 آلاف دولار من شركة سرد، بينما قدمت AA Films جائزة للتطوير بالقيمة نفسها لمشروع «ليلة خاصة». كما منحت Arab American Casting مشروع «نيدلان» خدمات لتطوير اختيار الممثلين، إلى جانب رصيد مجاني للاستفادة من خدمات الكاستينج مستقبلًا، بقيمة إجمالية تبلغ 5 آلاف دولار.

وقدمت شركة كادر خدمات استشارية في تصميم الديكور والتطوير، بقيمة 5 آلاف دولار، لمشروع «فناء المدرسة» (The Schoolyard)، إلى جانب جائزة لتطوير الرؤية الإخراجية، بقيمة 5 آلاف دولار، لمشروع «اخرجي يا عطيات».

وشملت الجوائز أيضًا خدمات ما بعد الإنتاج، بقيمة 6 آلاف دولار، لمشروع «أن تكبر مرتين» (Growing Up Twice) من شركة كالت، إلى جانب خدمات التوزيع في المهرجانات لمشروع «أطيافهم لم تغادر البيت». كما حصل مشروع «رضا» على إقامة فنية بقيمة 8 آلاف دولار من «مصنع» (MASNA3).

وقدمت شركة DTS خدمات صوتية (Sound Services) بقيمة 10 آلاف دولار لمشروع «المحطة الأخيرة»، و20 ألف دولار لمشروع «هش». كما منحت Shift Studio خدمات تصحيح الألوان بقيمة 10 آلاف دولار لمشروع «خلف الأسوار»، وباقة ترويجية متكاملة بالقيمة نفسها لمشروع «رضا»، وجائزة DCP بقيمة 10 آلاف دولار لمشروع «في بلاد الخزامى».

وحصل مشروع «هش» على خدمات ما بعد الإنتاج وتصحيح الألوان، بقيمة 10 آلاف دولار، من سينيتك، فيما قدمت شركة نقطة خدمات صوتية بقيمة 10 آلاف دولار لمشروع «ناس الكباين»، ومنح صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) جائزة للتطوير بقيمة 10 آلاف دولار لمشروع «رضا».

كما قدمت شركة Irth خدمات للتطوير بقيمة 15 ألف دولار لمشروع «في بلاد الخزامى»، فيما حصل المشروع نفسه على خدمات تسويقية بقيمة 4800 دولار من Co-Production Salon، وجائزة للتطوير بقيمة 15 ألف دولار، إلى جانب خدمات المكساج النهائي للصوت والتوزيع التلفزيوني والرقمي من جهات شريكة أخرى.

ومنحت قافلة بين السينمائيات (Between Women Filmmakers’ Caravan) جائزة للتطوير بقيمة ألف دولار لمشروع «المحطة الأخيرة»، فيما قدمت شركة كالت خدمات للتوزيع في المهرجانات لمشروع «أطيافهم لم تغادر البيت».

خمس فرص للاستضافة في الأسواق والمختبرات الدولية

ضمن جوائز الاستضافة، حصلت خمسة مشروعات على فرص للمشاركة في أسواق ومختبرات سينمائية دولية؛ إذ فاز مشروع «الراحل» بفرصة للاستضافة ضمن برنامج Fantastic 7، وحصل مشروع «في بلاد الخزامى» على فرصة للاستضافة في مهرجان مالمو للسينما العربية (MAFF)، بينما نال مشروع «هش» فرصة للمشاركة في Medimed.

كما حصل مشروع «خلف الأسوار» على فرصة للاستضافة في سوق ديربان السينمائي (Durban FilmMart)، فيما فاز مشروع «ناس الكباين» بفرصة للاستضافة في مختبر Rough Cut Lab Africa.

وتعكس جوائز الدورة الثانية عشرة من ملتقى القاهرة السينمائي تنوع أشكال الدعم التي يقدمها الملتقى للمشروعات العربية، بدءًا من المنح النقدية، مرورًا بالخدمات الفنية المتخصصة، وصولًا إلى فرص التواصل مع الأسواق والمختبرات الدولية، بما يسهم في مساعدة صناع الأفلام على تطوير مشروعاتهم واستكمالها، وبناء شراكات مهنية جديدة.

عن ملتقى القاهرة السينمائي

يُقام ملتقى القاهرة السينمائي ضمن فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما»، ويعمل على دعم المشروعات السينمائية العربية في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، من خلال إتاحة فرص التواصل مع المنتجين والمؤسسات والشركات والجهات المانحة، وتوفير المنح والخدمات الفنية وفرص الإرشاد والتعاون والإنتاج المشترك.

عن أيام القاهرة لصناعة السينما

تُعد «أيام القاهرة لصناعة السينما» منصة لدعم المبدعين في مختلف مراحل العمل السينمائي، وتتيح مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام والمحترفين، من خلال اللقاءات المتخصصة والبرامج التدريبية والفعاليات المهنية التي تستهدف تنمية قدرات الأجيال الجديدة وتعزيز فرص التعاون داخل الصناعة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحمل اعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) ضمن مهرجانات الفئة «أ». وتُقام دورته السابعة والأربعون خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع الاحتفال بمرور خمسين عامًا على انطلاقه.