يواصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، تقديم فعاليات دورته الحالية، اليوم الخميس 19 نوفمبر، من خلال برنامج حافل بالندوات واللقاءات السينمائية وعروض مجموعة كبيرة من الأفلام المصرية والعربية والعالمية، بمشاركة نخبة من المخرجين وصناع السينما والمنتجين والنقاد، وذلك في إطار حرص المهرجان على إتاحة الفرصة للجمهور للتعرف على تجارب سينمائية متنوعة ومناقشة القضايا المرتبطة بصناعة الفيلم.

وتنطلق فعاليات اليوم بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتوزع بين دار الأوبرا المصرية وعدد من قاعات العرض المختلفة بالقاهرة، حيث يتضمن البرنامج لقاءات مفتوحة مع عدد من أبرز المخرجين العرب، إلى جانب ندوات متخصصة تناقش تحديات الإنتاج والتمويل السينمائي، فضلًا عن عروض لأفلام تنتمي إلى أقسام ومسارات سينمائية مختلفة.

لقاءات وندوات مهرجان القاهرة السينمائي اليوم

ويشهد البرنامج لقاءً خاصًا مع المخرج الجزائري أحمد راشدي، يديره الناقد زين العابدين خيري، مدير المركز الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويتناول اللقاء أبرز محطات مسيرته المهنية وتجربته في مجال الإخراج السينمائي، وما قدمه من أعمال أسهمت في إثراء السينما الجزائرية والعربية.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الواحدة والنصف مساءً.

كما يتضمن البرنامج لقاءً آخر مع المخرج المغربي نبيل عيوش، ضمن الفعاليات التي تسلط الضوء على تجارب المخرجين العرب ومسيرتهم الفنية، وتتيح للجمهور فرصة التعرف على رؤاهم الإبداعية وتجاربهم في عالم السينما.

وفي سياق متصل، ينظم المهرجان ندوة بعنوان «فن الحصول على التمويل: كيف يمّول صناع الأفلام العرب مشاريعهم؟»، وهي جلسة تناقش واحدة من أبرز التحديات التي تواجه صناعة السينما العربية، والمتمثلة في إيجاد مصادر التمويل المناسبة لتحويل الأفكار والمشروعات السينمائية إلى أعمال قابلة للتنفيذ والإنتاج.

وتشارك في الندوة الكاتبة فيولا شفيق، والكاتب محمد حسين، وجيونا نازارو، المدير الفني لمهرجان لوكارنو السينمائي، والمخرج محمد حماد، فيما تتولى ناهد نصر إدارة الحوار، ومن المنتظر أن تتناول الجلسة آليات التمويل السينمائي والفرص المتاحة أمام صناع الأفلام العرب، إلى جانب التحديات التي تواجه المشروعات المستقلة.

عروض الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس

وعلى مستوى العروض السينمائية، يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الفترة من الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا، مجموعة من الأفلام المشاركة ضمن قسم «بانوراما الفيلم المصري القصير»، والذي يقدم تجارب متنوعة لمجموعة من المخرجين المصريين.

وتضم قائمة الأفلام فيلم «سيبورن» (Seaburn)، من إخراج إيمان الطوخي، وإنتاج لينا نعسانة، وتصوير وإنتاج مشارك مينا نبيل، بالإضافة إلى فيلم «شكرًا، باي، أحبك» (Thanks, Bye, Love Ya)، من إخراج زينة بلاس.

كما يشهد العرض تقديم فيلم «إجازة في تبليتسه» (Holiday in Teplice)، للمخرج بيشوي قلادة، وبطولة صدقي صخر وشهد الشاطر، إلى جانب فيلم «موعد مع ماما» (A Date with Mama)، من إخراج ماريان حنا وكريستين حنا، وفيلم «مشوار قصير» (A Short Ride)، من إخراج محمد صقر، وإنتاج أحمد نشأت.

وتقدم الأفلام باللغة العربية، على أن تدير النقاش عقب العرض كل من ياسمينا الكيالي وأمينة عبد الحليم، بحضور عدد من صناع الأعمال، من بينهم الفنان صدقي صخر، والمخرجة إيمان الطوخي، والمخرجة زينة بلاس، والمخرج محمد صقر، بما يمنح الجمهور فرصة للتفاعل المباشر مع أصحاب التجارب السينمائية المعروضة.

وفي التوقيت نفسه، يحتضن مسرح الهناجر عرض الفيلم التسجيلي «الناس والسينما» (People & Cinema)، للمخرج يوسف شاهين، وذلك ضمن قسم «كلاسيكيات الأفلام التسجيلية»، حيث يعرض الفيلم باللغة العربية من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا، وتدير النقاش أمنية عادل.

عروض مسائية لأفلام من تشاد والمكسيك ومصر

وتتواصل فعاليات المهرجان خلال الفترة المسائية بعرض الفيلم التشادي الفرنسي «سومسوم، ليلة النجوم» (Soumsoum, The Night of the Stars)، للمخرج محمد صالح هارون، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة و41 دقيقة مساءً.

ويشارك الفيلم ضمن قسم «خارج المسابقة»، ويعرض باللغة الفرنسية، فيما تتولى مريم الخولي إدارة النقاش عقب العرض، بحضور مدير التصوير السينمائي الفرنسي ماثيو جيومبيني.

كما يستضيف المسرح الصغير عرض الفيلم «العائلة الكبرى» (The Great Family – La Gran Familia)، وهو إنتاج مشترك بين المكسيك وإيطاليا وفرنسا، ومن إخراج ماتياس ماير، ويأتي العرض ضمن قسم «البانوراما الدولية»، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً وحتى التاسعة و55 دقيقة مساءً.

وتدير المناقشة عقب العرض الكاتب حسن سلامة، بحضور المنتجة ماريا جابرييلا مالدونادو، التي تشارك الجمهور الحديث عن تجربة إنتاج الفيلم وكواليس العمل عليه.

ويختتم المسرح الكبير عروضه السينمائية في التاسعة مساءً بعرض فيلم «أمريكا شيكا بيكا»، للمخرج خيري بشارة، ضمن عروض كبار الشخصيات (VIP)، ويستمر العرض حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويشهد العرض إدارة نقاش تجمع بين الفنان حسين فهمي والناقد محمد طارق، بحضور السيناريست مدحت العدل، في لقاء يتيح مناقشة العمل وتجربته السينمائية مع الحضور.

برنامج متنوع يجمع السينما المصرية والعالمية

ويعكس برنامج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الخميس تنوعًا واضحًا في المحتوى السينمائي المقدم للجمهور، إذ يجمع بين الأفلام المصرية القصيرة والأعمال التسجيلية الكلاسيكية والإنتاجات الدولية، إلى جانب اللقاءات والندوات التي تفتح نقاشًا حول مستقبل الصناعة والتحديات التي تواجه صناع الأفلام في المنطقة العربية.

كما يمنح البرنامج مساحة مهمة للتواصل بين المخرجين والمنتجين والنقاد والجمهور، من خلال المناقشات التي تعقب عددًا من العروض، بما يعزز دور المهرجان باعتباره منصة لعرض التجارب السينمائية المختلفة وتبادل الخبرات والرؤى بين العاملين في المجال السينمائي.