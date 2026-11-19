التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ١٩ نوفمبر، السيناتور جيف ميركلي، عضو لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد تقدير مصر للعلاقات الممتدة مع السيناتور ميركلي، والحرص على مواصلة التواصل والتشاور معه بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، مشيراً إلى أهمية استمرار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. كما تناول اللقاء سبل دفع آليات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والبناء على الاتفاق الإطاري للأهداف الاستراتيجية الذي تم التوصل إليه مؤخراً.

من جانبه، طلب السيناتور الأميركي نقل تحياته إلى فخامة رئيس الجمهورية، معرباً عن تطلعه لزيارة مصر خلال الفترة القادمة، كما أكد حرصه على دعم الشراكة المصرية الأمريكية والدور الإقليمي لمصر في تعزيز السلام، مثمناً الجهود المصرية في دعم الاستقرار خاصة في قطاع غزة ومنطقة القرن الأفريقي.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، ومن بينها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير ضرورة تنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام والانتقال إلى مرحلتها الثانية، وضمان الالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى ونفاذ المساعدات الإنسانية. كما استعرض الوزير الجهود المصرية الرامية لدعم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وأهمية خفض التصعيد والتهدئة وإتاحة الوقت أمام الحلول والعمل الدبلوماسي للتوصل إلى تسوية شاملة تعالج جذور الأزمات، مشيراً إلى التداعيات والانعكاسات السلبية للاضطرابات الراهنة على الوضع الاقتصادي الإقليمي والدولي وعلى حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.