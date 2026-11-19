اجتمع د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، مع عدد من قيادات وكبار الباحثين بمراكز الفكر والأبحاث الأمريكية، وذلك في إطار زيارته إلى واشنطن.

شارك في اللقاء كل من د. جون ألترمان ومنى يعقوبيان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ود. سوزان مالوني ود. شبلي تلحمي من مؤسسة بروكينجز، والسفيرة يائيل ليمبرت وميريت مبروك من معهد الشرق الأوسط، وفيكتوريا تايلور من المجلس الأطلسي، والسفير دينيس روس من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء مختلف جوانب العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، حيث أكد أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة قوية وراسخة، وتقوم على أسس متينة من التعاون والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل، واستعرض الجهود القائمة لتطوير الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والعسكرية، بما يحقق مصالح البلدين ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ويدعم قدراتهما في مواجهة التحديات المتنامية، ويسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

تناول اللقاء آخر التطورات المرتبطة بالأوضاع الإقليمية، وشهد نقاشاً تفاعلياً حول تطورات الأوضاع في غزة والقضية الفلسطينية والسودان، والقرن الافريقي وليبيا، واليمن والأزمة الإيرانية، ومستقبل الترتيبات الامنية في المنطقة حيث استعرض الوزير مواقف مصر وثوابتها إزاء هذه القضايا والملفات، مؤكداً أهمية احترام القانون الدولي واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامتها الاقليمية ومؤسساتها الشرعية. مؤكداً على أهمية تغليب المسارات السياسية والحلول الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع.

كما شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة ضمان النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والمضي قدماً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، مجدداً التأكيد على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو تصفية القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة، تستند إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

في ختام اللقاء، أكد الوزير عبد العاطي اهتمام مصر بتعزيز التواصل والحوار مع مراكز الفكر والأبحاث الأمريكية، لما تضطلع به من دور مهم في صياغة الرؤى والنقاشات المرتبطة بالسياسة الخارجية الأمريكية. كما أعرب عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين مراكز الأبحاث الأمريكية ونظيراتها المصرية، من خلال تنظيم الفعاليات والحوارات المشتركة، وتبادل الباحثين والخبرات، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

ووجه عبد العاطي الدعوة إلى المشاركين لزيارة مصر والالتقاء بمسؤولي وممثلي مراكز الفكر والأبحاث المصرية، بما يُسهم في بناء قنوات تواصل مستدامة، وتعميق الفهم المتبادل، وتعزيز التعاون البحثي والمؤسسي بين الجانبين.