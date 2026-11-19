رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لقدرته على توفير البيانات الخاصة بعملاء شركات الإتصالات بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة) وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم قدرته على توفير البيانات الخاصة بعملاء شركات الإتصالات وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









