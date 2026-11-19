التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، باللواء بحرى خالد قنصوة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن التابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع ، واللواء أحمد شعبان مستشار رئيس مجلس الإدارة لبحث آليات تطوير المراكب النهرية المملوكة للمحافظة ، ودراسة تحويل تشغيلها من المواتير التقليدية إلى الطاقة الكهربائية .

يأتى ذلك فى ضوء إستراتيجية الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بقطاع النقل النهرى .

تعزيز التشغيل بالطاقة النظيفة وتوفير إستهلاك الوقود ورفع كفاءة المراكب النهرية

وتناول اللقاء دراسة الأفكار والمقترحات الفنية الخاصة بتطوير المراكب ورفع كفاءتها بما يحقق ترشيد إستهلاك الطاقة ، والإعتماد على مصادر تشغيل نظيفة وصديقة للبيئة ، مع بحث التنسيق مع أصحاب المراكب الخاصة لتطبيق التجربة بنفس الآلية بما يسهم فى تطوير منظومة النقل النهرى بزهرة الجنوب .

جهود متنوعة

محافظ أسوان : التوسع فى إستخدام الطاقة النظيفة توجه هام لتطوير النقل النهرى

أكد المهندس عمرو لاشين على أن المحافظة حريصة على تبنى الحلول التكنولوجية الحديثة فى تطوير منظومة النقل النهرى ، والتوسع فى إستخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة بما يحقق الإستغلال الأمثل للموارد ، ويخفض تكاليف التشغيل وإستهلاك الوقود ، مشيراً إلى أهمية الإستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات المتخصصة للشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن فى تنفيذ هذه التوجهات بما يتواكب مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة .

تعزيز التعاون المشترك

وفى ختام اللقاء، تم إهداء محافظ أسوان درع الشركة من رئيس مجلس الإدارة تقديراً للتعاون المشترك وحرص الجانبين على تعزيز أوجه التنسيق فى مجالات بناء وإصلاح اللنشات والعبارات والمراكب النهرية .

