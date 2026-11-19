احتفلت منطقة أسوان الأزهرية بالذكرى التاسعة عشرة لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وذلك خلال احتفالية أُقيمت بديوان عام المنطقة.

حضر فعاليات الحفل سيد طه، مدير عام منطقة أسوان الأزهرية، والدكتور أحمد إسماعيل، مدير عام الخدمات الإدارية ورعاية الطلاب بمنطقة القليوبية الأزهرية، والدكتور مصطفى عبدالجليل، مدير التعليم الإعدادي بالمنطقة، والشيخ عبدالله عرجون، مدير عام المساجد بمديرية أوقاف أسوان، والشيخ محمود فخر الدين، رئيس قسم الإرشاد الديني بمديرية أوقاف أسوان، والشيخ محمد الأحسن، مدير شئون القرآن الكريم بالمنطقة، إلى جانب عدد من قيادات منطقة أسوان الأزهرية، ومنطقة وعظ أسوان.

منطقة أسوان الأزهرية

وتأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على الدور الرائد الذي تقوم به المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في نشر الفكر الأزهري الوسطي، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال، وترسيخ منهج الحوار والتعايش، ومواجهة الأفكار المتطرفة، بما يعكس رسالة الأزهر الشريف العالمية في نشر صحيح الدين وخدمة الإنسانية.

وأكدت الاحتفالية أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدينية، لنشر الوعي الديني الصحيح، وتعزيز الانتماء لمنهج الأزهر الشريف ورسالته الوسطية.