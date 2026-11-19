واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءه الجماهيرى الدورى لبحث مطالب وشكاوى 73 مواطناً ومواطنة ، موجهاً بسرعة دراسة الحالات وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للقانون والإمكانيات المتاحة .

ويأتى ذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

دعم ذوى الإعاقة وتوفير فرص عمل مناسبة

واستهل المحافظ اللقاء ببحث 19 طلباً لأبنائه من ذوى الإعاقة ، مؤكداً على ضرورة تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لهم وتعزيز دمجهم مجتمعياً ، مع تكليف مدير مديرية العمل بدراسة توفير فرص عمل مناسبة لعدد من الحالات وفقاً لمؤهلاتهم ومهاراتهم وخبراتهم العملية .

مساعدات عينية لتخفيف الأعباء المعيشية

وفى إطار تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية ، وزع المحافظ كراتين مواد غذائية وقسائم مشتريات على عدد من الحالات الإنسانية ، مكلفاً مدير مديرية التضامن الإجتماعى بإجراء البحوث الإجتماعية اللازمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه .

توجيهات بسرعة بحث الشكاوى ومتابعة تنفيذ الحلول

ووجه المهندس عمرو لاشين بقيام نائب المحافظ ومديرى مديريات الصحة والتربية والتعليم والزراعة والإسكان والشباب والرياضة والتنظيم والإدارة والتأمينات الاجتماعية ، وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، ورؤساء مراكز ومدن أسوان ونصر النوبة وكوم أمبو ، إلى جانب الجهات المعنية بسرعة دراسة المطالب والشكاوى والعمل على تلبيتها وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة .

المتابعة المستمرة للطبات لوضع حلول عملية وملموسة لها

وشدد عمرو لاشين على أهمية المتابعة المستمرة لكافة الطلبات التى تم بحثها ، وعدم الإكتفاء بدراستها ، بل تحويلها إلى حلول عملية وملموسة ، مع تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان سرعة الإستجابة وتحقيق الصالح العام .