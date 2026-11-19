أثار الحديث عن انتشار بق الفراش حالة من القلق بين أولياء الأمور، خاصة مع المخاوف من انتقال الحشرة من المدارس إلى المنازل عبر الحقائب المدرسية والملابس والأغراض الشخصية، إذ تتميز هذه الحشرة بصغر حجمها وقدرتها على الاختباء في الأماكن الضيقة وثنيات الأقمشة والمراتب.

ويبحث الكثيرون عن طريقة سريعة للتخلص من بق الفراش، خاصة أنه قد يتكاثر داخل غرف النوم والأثاث، ما يجعل اكتشافه ومكافحته في المراحل الأولى أمرًا ضروريًا للحد من انتشاره.

طريقة واحدة سريعة للقضاء على بق الفراش

يعد استخدام جهاز البخار الساخن من الطرق الفعالة لمكافحة بق الفراش، حيث تساعد الحرارة المرتفعة على قتل الحشرات وبيضها عند وصولها إليهما مباشرة.

ويمكن استخدام جهاز البخار من خلال الخطوات التالية:

تمرير البخار ببطء على حواف المرتبة وثنياتها والخياطات. توجيه البخار إلى الشقوق والزوايا الخشبية في السرير. تنظيف الأثاث القريب من مكان النوم، خاصة الأماكن التي يصعب الوصول إليها. الاهتمام بجوانب المرتبة وأسفل السرير. تكرار الفحص للتأكد من عدم وجود حشرات أو بيض جديد.

ويجب استخدام جهاز البخار وفق تعليمات الشركة المصنعة، مع تجنب الإفراط في تبليل المراتب والأثاث، كما أن هذه الطريقة لا تضمن القضاء على الإصابة بالكامل من جلسة واحدة، خاصة إذا كانت الحشرات منتشرة في أكثر من مكان.

كيف تحمين منزلك من انتقال بق الفراش عبر الحقائب المدرسية؟

هناك مجموعة من الإجراءات التي تساعد على تقليل احتمالات انتقال بق الفراش من المدرسة إلى المنزل، ومنها:

وضع الحقائب المدرسية في مكان مخصص بعيدًا عن غرف النوم.

فحص جيوب الحقائب والسحابات والثنيات باستمرار.

عدم وضع ملابس المدرسة فوق الأسرة أو الأرائك.

غسل الملابس المشتبه بها وتجفيفها حراريًا إذا كانت تعليمات القماش تسمح بذلك.

فحص المراتب والأثاث المستعمل قبل إدخاله إلى المنزل.

علامات تكشف وجود بق الفراش في المنزل

يمكن اكتشاف وجود بق الفراش من خلال بعض العلامات التي تظهر في أماكن النوم، أبرزها:

بقع داكنة صغيرة على المرتبة أو المفروشات.

حشرات صغيرة بنية اللون تختبئ في ثنيات الأقمشة.

بقايا جلد الحشرة بالقرب من السرير.

ظهور لدغات مصحوبة بحكة، خاصة بعد الاستيقاظ من النوم.

ولا تعد اللدغات وحدها دليلًا قاطعًا على وجود بق الفراش، إذ يجب فحص المرتبة والأثاث للتأكد من وجود الحشرة.

هل بق الفراش يسبب أمراضًا؟

لا يعرف أن بق الفراش ينقل الأمراض إلى الإنسان، لكنه قد يسبب الحكة وتهيج الجلد، كما يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات النوم والقلق نتيجة تكرار اللدغات، وقد تتطور بعض الحالات إلى التهابات جلدية بسبب كثرة الحك.

وينصح بعدم استخدام المبيدات بصورة عشوائية أو خلط المواد الكيميائية، خاصة داخل غرف النوم، مع الاستعانة بشركة متخصصة في مكافحة الحشرات إذا كانت الإصابة منتشرة في أكثر من مكان.

ويظل الفحص الدوري للمراتب والحقائب المدرسية والملابس من أهم الإجراءات الوقائية لحماية أفراد الأسرة من انتقال بق الفراش وانتشاره داخل المنزل.

المصدر : مركز الحماية الأمريكية للبيئة