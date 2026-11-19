يُعد سرطان عنق الرحم من أنواع السرطان القليلة التي يمكن الوقاية منها إلى حد كبير عن طريق التطعيم والفحص الدوري. ومع ذلك، لا تزال آلاف النساء تُشخّص بهذا المرض سنويًا، وغالبًا ما يكون المرض قد تفاقم. ومن أهم الخطوات لتغيير هذا الواقع ضمان حصول المراهقات على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في السن المناسب.

يُحتفل باليوم العالمي للقضاء على سرطان عنق الرحم في شهر نوفمبر، وهو بمثابة تذكير هام بأن القضاء على هذا المرض ممكن، لكن الوقاية منه يجب أن تبدأ قبل سن البلوغ بفترة طويلة. ويؤكد خبراء الصحة أن التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري خلال فترة المراهقة يُمكن أن يُقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم في مراحل لاحقة من العمر.

ما الذي يجعل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري مهماً للغاية؟



فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو مجموعة تضم أكثر من 200 فيروس مترابط. في حين أن معظم حالات الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري تُشفى تلقائيًا دون التسبب في أي مشاكل صحية، إلا أن بعض الأنواع عالية الخطورة قد تستمر في الجسم وتسبب تغيرات غير طبيعية في خلايا عنق الرحم. مع مرور الوقت، قد تتطور هذه التغيرات إلى سرطان عنق الرحم إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها.

بحسب منظمة الصحة العالمية، فإنّ معظم حالات سرطان عنق الرحم ناتجة عن عدوى مستمرة بأنواع فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة. هذه العدوى شائعة ويمكن أن تصيب أي شخص، مما يجعل التطعيم إجراءً وقائيًا هامًا. يُشجَّع المراهقات على التطعيم لأنّ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري يكون أكثر فعالية عند إعطائه قبل التعرّض للفيروس. توصي منظمة الصحة العالمية بتطعيم الفتيات بين سن 9 و14 عامًا ضد فيروس الورم الحليمي البشري. وبحسب جدول التطعيم الوطني، يمكن إعطاء اللقاح على جرعة واحدة أو جرعتين.

يوفر اللقاح الحماية ضد أنواع فيروس الورم الحليمي البشري المسؤولة عن معظم حالات سرطان عنق الرحم. ومن المهم ذكره أنه لا يحتوي على فيروس حي، ولا يمكن أن يسبب عدوى فيروس الورم الحليمي البشري أو سرطان عنق الرحم. إنه لقاح وقائي، وليس علاجًا لعدوى فيروس الورم الحليمي البشري الموجودة.